抓外來害蟲「龍眼雞」 中市送「花博米」防治

2018-08-31 20:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕外來種荔枝椿象大舉入侵台中，市議員謝明源等人今日表示，北部最新發現「龍眼雞」吸食樹液，要求市府提前防患「新蟲蟲危機」；農業局長王俊雄，中市尚未發現此蟲，市民現在抓1隻龍眼雞可換1斤花博米5包，鼓勵民眾共同防治外來害蟲。

謝明源在在議會業業質詢說，荔枝椿象從金門開始造成全台農業危機，近日在新北市的八里、五股龍眼樹上發現龍眼雞行蹤，學名是長吻蠟蟬，會吸食龍眼樹等汁液，要求市府記取荔枝椿象的教訓，防患未然，不能輕忽釀災。

市議員翁美春、陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、張芬郁也說，現在全球運輸發達，各式各樣的境外物種，都可能造成我們的災害，現在龍眼雞也和荔枝椿象一樣來自於中國，台灣最早發現也是在金門，恐再次發生「新蟲蟲危機」，危害農業。

王俊雄表示，農委會已啟動緊急防治機制，台中市目前尚無發現案例，市府已提早規劃防治配套，發現活體時可通報專線或採集送交農業局，台中市民若抓到1隻龍眼雞，將以1斤裝的花博米5包獎勵回饋，提早做好外來害蟲防疫。

他也呼籲，民眾不要飼養或棄置龍眼雞活體，避免擴散衝擊龍眼及荔枝產業。農業局說明，龍眼雞為蠟蟬科昆蟲，體綠，頭前有細長吻狀突起，主要棲息於金門的龍眼樹及少數荔枝、橄欖、芒果、相思樹，市民發現活體請儘早通報共同防疫。