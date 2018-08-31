台中花博第2波優惠開跑 麥當勞等800家店推好康

2018-08-31 08:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府為花博造勢，推出花博特約商店優惠，涵蓋食衣住行育樂各領域。繼首波700家率先開跑後，第2波800家將於9月1日上路，包括麥當勞、Mr.38、烤狀猿、多喜田、EASY SHOP、鼎王麻辣鍋、無老鍋等名店。

市府指出，花博今年11月3日至明年4月24日展出，這段時間出示花博卡在特約商店消費，即可享有多元優惠，特約商店涵蓋食、衣、住、育樂等。首波700家優惠自8月下旬實施，包括肯德基、必勝客、赤鬼炙燒牛排、特力屋、心之芳庭、薰衣草森林等。

第2波800家特約商店，優惠自9月1日上路，大台中地區麥當勞提供特選那堤買一送一；Mr.38消費享整桌套餐9折；烤狀猿日式燒肉95折；EASY SHOP全台門市VIP正品9折，正品單筆消費滿3000元再加碼現折300元。

多喜田推出自製品9折優惠，非自製品、特價品、餐會及餐盒不包含在優惠內容；九個太陽推出9折優惠（特價品除外）；「阿聰師的糕餅主意」享有9折（特價品除外）；太平洋百貨豐原店也可享吉利卡點數2倍送，每張吉利卡活動期間限使用1次。

還有包括品心港式飲茶、鼎王麻辣鍋、無老鍋、3點1刻故事館、台中林酒店、清新溫泉飯店、全國大飯店、越捷航空、霧峰林家宮保第園區、新社莊園等特約商店，憑花博卡均可享多元優惠。

此外，市府11月將推出集點抽大獎活動，只要以花博門票憑證或花博卡，上花博官網連結活動網頁登入取得QR code，於花博特約商店消費時出示QR code，讓店家掃描就能集點，同一店家每天可得1點，10點就能參加抽獎，有汽車、越南來回機票、平板電腦及手機等獎品，每個月也會抽出數百名幸運民眾，提供禮券等獎品。