「1分鐘認識台中的路」 網友：看完會笑出來還是不敢來？

七期重劃區內的市政「北七」路諧音最經典。（記者許國楨攝）

2018-08-30 13:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中路名霧煞煞！明明同一路，常走到路口就換了另個路名，光是忠明南路這一條路總共換了6個名稱，還有類似繞口令或相似諧音令人捧腹的路名，其中以市政「北七」路最經典，有網友就針對原台中市的路名整理出來【敎你1分鐘認識台中的路】，讓看過網友大讚太有才，也有人玩笑說，看完你會笑出來還是不敢到台中來？

這段【敎你1分鐘認識台中的路】最近在通訊軟體群組轉傳，網友以類似順口溜方式將台中市混亂的路名整理出來，詼諧逗趣讓人印象深刻，五權路往南叫五權南路，往西叫五權西路，五權南路和五權西路不是同一條路；永春路往東叫永春東路，往西叫永春南路，永春東路和永春南路卻是同一條路；向上路南邊有向上南路，北邊有向上北路，向上路和向上南北路其實是三條路。

忠明南路一直走變成忠明路，繼續走變成進化北路，一直走變進化路，進化路繼續走又變成建成路，建成路變成南平路或大智路，反正最後都會變回忠明南路，而大墩六街等於精誠三十一街，大墩十街等於精誠二十一街，大墩十一街等於精誠十九街，大墩十四街等於精誠十二街；大墩多一些等於精誠少一些，故大墩十九街等於金城武（精誠五）街。

惠文路底的兩條巷子「田心北三巷」跟「田心北四巷」加起來不正是「甜心北七巷」，而美村路會變健行路，漢口路會變東興路，健行路底是北屯路雙十路三民路（三叉路），英才路＝林森路＝國光路。

此外，台中一中不在一中街上，文華高中不在文華路上，惠文高中不在惠文路上，忠明高中不在忠明路上，向上國中也不在向上路，中正國小不在中正路上，中華國小不在中華路上，忠孝國小不在忠孝路上，仁愛國小不在仁愛路上，和平國小不在和平路上，台中的學校真的都超神祕！