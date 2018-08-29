台中花博反恐維安陸空出擊 人質救援演練首曝光

維安特警進行人質救援演練，場面逼真。（記者許國楨翻攝）

2018-08-29 17:19

〔記者許國楨／台中報導〕「2018台中世界花卉博覽會」將於11月3日開幕，針對各項可能危安因素，市警局明天上午將在花博外埔園區樂農館前廣場舉辦反恐維安演練，期間藉由各種狀況演練熟悉應變處置，提升維安能量，確保花博順利圓滿，這幾天密集預演陸空出擊，還祭出從未曝光的人質救援戰技演練，場面逼真震憾。

此次演練想定狀況，係以2018台中世界花卉博覧會期間，5名恐怖分子策劃於花博外埔園區樂農館挾持群眾並放置爆裂物，藉以威脅政府完成恐怖分子的條件與需求，為增加演練逼真程度，市警局特別商請國防部出動黑鷹直升機，保一總隊維安特勤隊及刑事警察局偵查第五大隊（防爆隊）配合消防局及衛生局等單位共同演出。

這幾天的密集預演過程中同時並結合臉型辨識系統、遙控無人機截斷器、搖控處理爆裂物機器人等先進高科技器材，展現警方科技建警成果，加上樂農館上方特警空中垂降及爆破攻堅搶救人質等演出，場面逼真震憾。

市警局表示，花博將於11月3日起在台中市后里區、外埔區及豐原區展開，展期至明年4月24日止，期間將吸引許多國內外遊客共賞花卉爭艷，一起聆聽花開的聲音，希藉由先期各種狀況演練熟悉應變處置作為，提升反恐維安能量，確保花博順利圓滿。

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