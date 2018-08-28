聯繫南區、大里區 中市南門橋可望拓寬改建

南門橋闢建至今，已有60年歷史，橋頭顯示竣工時間是民國47年12月。（記者張瑞楨翻攝）

2018-08-28 16:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中興路二段，是中市南區聯絡大里、霧峰等區域重要道路之一，全長約3.3公里，都市計畫寬度20公尺，規劃為雙向4車道，道路拓寬之後，目前僅剩下含南門橋與附近路段仍是雙向雙車道，成為瓶頸路段，尤其是南門橋，寬度僅14.4公尺，早已不敷使用，中市政府今天會勘，同意編列工程總經費約1億7千萬元，向中央爭取104至111年度「生活圈道路交通系統建設計畫」補助經費，辦理道路拓寬及南門橋改建。

中市政府資料顯示，南門橋歷史最早追溯到日治時代，日本人是興建吊橋，隨著時代變遷，交通往來頻繁，原本南門吊橋已不能負荷，1958年改建成現在的混凝土橋梁，原本吊橋的橋墩則保留，至今仍矗立溪邊，現今南門橋是大里區往來台中市區最重要的交通動脈，但迄今已有一甲子，橋梁老舊，而且橋寬只有14.4公尺，早已不敷使用。

中市政府今天舉辦說明會時，市議員鄭功進表示，早年縣市合併前，大里公所在規畫周邊道路拓寬工程時，因沒有一併整修此橋，引來兩地居民不滿，市府建設局雖分別於2009年與2013年進行橋梁維護，但當地民眾仍希望市府，依照都市計畫規畫的20公尺道路全面拓礦。

市府指出，南門橋拓寬工程總經費約需1億7千萬元，已向中央爭取104至111年度「生活圈道路交通系統建設計畫」補助經費，辦理道路拓寬及南門橋改建，南門橋改建完成後，除了增加了橋下親水休憩空間，塑造下橋景觀亮點，並以綠岸及流水意象為主軸，橋名柱以憶南門為設計構想，讓新橋重返昔日南門吊橋的風光。