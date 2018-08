當川普、巴菲特學弟妹 中金院學生赴美「微留學」

中信金融管理學院4名學生赴賓州大學華頓商學院微留學。(圖由中金院提供)

2018-08-27 16:23

[記者劉婉君/台南報導]中信金融管理學院首度啟動「海外微留學」計畫,4名準大四生獲全額贊助,到美國總統川普、股神巴菲特的母校—美國常春藤名校賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania),展開為期1學年的微留學。

4名赴美的學生,當年捨棄台政大選擇中金院就讀,如今赴美微留學,華頓商學院規劃語文、專業商務和文化交流等課程,還有當地學伴協助建立在地人際網絡。財金系李佳穎將參與「賓大國際訪問學生計畫」,研習數據分析等課程,她說,已經準備好要與世界各地頂尖學生切磋學習,希望學習成為一名領導者;蔡東暄期待在美學習期間能為自己的人生寫下新的故事。

中金院校長施光訓表示,希望透過微留學計畫,在世界教室提升學生的智慧和行動力,成為能打亞洲盃、甚至是世界盃的人才。另外,為掌握數位金融浪潮,校方也規劃AI論壇、創客營等活動,貼近業界AI脈動,期許為金融界牛棚,成為台灣金融人才庫。

美國賓州大學創立於1740年,名列2018世界大學排名TOP10,華頓商學院更入選英國金融時報 2018年全球MBA前3名,美國總統川普父女、特斯拉(Tesla)汽車CEO馬斯克及中金院創辦人辜仲諒皆是校友。