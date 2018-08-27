當川普、巴菲特學弟妹 中金院學生赴美「微留學」

中信金融管理學院4名學生赴賓州大學華頓商學院微留學。（圖由中金院提供）

2018-08-27 16:23

［記者劉婉君／台南報導］中信金融管理學院首度啟動「海外微留學」計畫，4名準大四生獲全額贊助，到美國總統川普、股神巴菲特的母校—美國常春藤名校賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania），展開為期1學年的微留學。

4名赴美的學生，當年捨棄台政大選擇中金院就讀，如今赴美微留學，華頓商學院規劃語文、專業商務和文化交流等課程，還有當地學伴協助建立在地人際網絡。財金系李佳穎將參與「賓大國際訪問學生計畫」，研習數據分析等課程，她說，已經準備好要與世界各地頂尖學生切磋學習，希望學習成為一名領導者；蔡東暄期待在美學習期間能為自己的人生寫下新的故事。

中金院校長施光訓表示，希望透過微留學計畫，在世界教室提升學生的智慧和行動力，成為能打亞洲盃、甚至是世界盃的人才。另外，為掌握數位金融浪潮，校方也規劃AI論壇、創客營等活動，貼近業界AI脈動，期許為金融界牛棚，成為台灣金融人才庫。

美國賓州大學創立於1740年，名列2018世界大學排名TOP10，華頓商學院更入選英國金融時報 2018年全球MBA前3名，美國總統川普父女、特斯拉（Tesla）汽車CEO馬斯克及中金院創辦人辜仲諒皆是校友。