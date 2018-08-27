開直播罵志願役軍人「廢物」 國防部要告陳沂！

言語犀利的網路紅人陳沂，近日在臉書開直播，公然指稱「大部分的志願役，我覺得都廢物」，引爆網友論戰。（圖翻攝自陳沂臉書）

2018-08-27 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕言語犀利的網路紅人陳沂，近日在臉書開直播，公然指稱「大部分的志願役，我覺得都廢物」，引爆網友論戰，國防部今天也發布新聞稿「嚴厲譴責」，並稱已蒐集事證、依法提告還軍人公道。

陳沂在影片中除批志願役軍人「廢物」，還說志願役會因義務役「學歷太高」而欺負對方，並影射大多數出社會找不到更好的工作、沒有一技之長等，才會去簽志願役領薪水，然後「就在軍隊裡面作威作福」，甚至嗆網友「如果覺得被我講中所以惱羞了，歡迎進來罵我」，大批網友見狀怒斥「沒有國軍，你也不用待在這」、「你不能侮辱軍人」。

國防部表示，陳沂直播內容「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」，已「嚴重玷損軍人形象與尊嚴，對此表達嚴厲譴責」，並稱悍衛國家、保護人民的國軍官兵，戮力戰訓本務、災害救援，確保國家安全、區域穩定，尤其當前正值全力救災之際，「陳女逕自發文詆毀日以繼夜投入災害救援，協助民眾清理家園的軍人，趁機製造話題來分裂軍民的情感，其心可議」。

國防部指出，「已蒐集相關事證，依法提出告訴，以正視聽，還給軍人公道」，同時強調國軍因應敵情威脅、執行戰備整備、投入救災，犧牲付出、守護國家與國人安全，呼籲社會大眾支持國軍，「勿做親痛仇快，詆毀國軍之情事」。

陳沂今天中午12時32分在臉書貼文回應，「就，誹謗罪的客體必須是『自然人』，還必須是『可特定對象的自然人』。基本法律常識與行政機關國防部共勉之」。