北區國泰街無尾巷打通 小工程大效益

2018-08-26 15:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北區國泰街84巷20弄原為無尾巷弄，附近居民出入須繞道而行，建設局今年8月中旬完成打通工程，今日舉行通車祈福典禮。市長林佳龍表示，這項工程雖然不大，卻可讓交通更便利，也增進消防救災效益；加上周邊的鐵路高架化、捷運綠運等大型公共建設陸續完成，可整體提升市民的生活品質。

國泰街84巷20弄打通至國豐街，道路長23公尺、寬6公尺，經費約100萬元，今年5月中旬開工、8月中旬完工，讓國豐街可以直通南京東路二段，居民不必繞道天祥街。

林佳龍今天視察時，居民楊媽媽表示，期待10多年，終於等到這條巷弄打通。北區錦州里里長吳昌隆與居民也準備紅布條、看板感謝林佳龍。

林佳龍表示，打通這條無尾弄雖然是小型工程，但多年來就是沒有做，市府聽到市民的需求與期待，啟動都市縫合計畫，打通後不僅地方居民進入更為便利，也增進消防救災等公共安全；而打造宜居城市，就要做到路平、燈亮、水溝通及道路四通八達，未來市府將全面盤點需要打通的巷弄，提升市民生活品質。

林佳龍也說，大台中交通便利後，舊城區就有新未來，鐵路高架化工程鄰近此處，加上捷運綠線、北區國民運動中心、托幼托老設施等公共建設，相信未來北區人口會再增加。