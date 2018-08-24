遊石垣島變成「公海之旅」 部分遊客拒下船抗議

麗星郵輪寶瓶星號三天兩夜石垣島之旅，爆發部分遊客不下船抗議。（記者俞肇福攝）

2018-08-24 18:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕麗星郵輪寶瓶星號8月22日從基隆港出發，共1659名遊客參加3天2夜石垣島行程；不過，因為天候因素，郵輪無法靠岸石垣島，只好在公海航行，有遊客不滿船公司沒有徵得遊客同意，就擅自將石垣島的旅行變更為3天2夜公海之旅。麗星郵輪已經旁靠基隆港西二碼頭，船上約有1000名遊客已經下船，僅剩少數遊客堅持不下船，要繼續在船上向船公司抗議。

據了解，遊客不滿船公司僅透過廣播宣布，每房提供船上消費金1000元，抗議遊客說，不滿台灣人每房只賠1000元，外國人卻是一個人賠償6000元，明顯的差別待遇，他們希望是以人頭計算賠償，而不是以房間為單位。

銷售麗星郵輪行程的「蘋果旅遊」副總黃明華受訪表示，遊客參加麗星郵輪行程前都有簽訂協議書，內容提到，若因氣候關係，船方有權更改行程；其次，船方不可能明知無法登島還刻意開船，雖然通知信函日期為22日，因為船方會事先準備好，等船開到石垣島，再由船長判斷是否需發放通知信函。

基隆市政府消保官黃美瓏到場關心，黃美瓏說，依照定型化契約與民法，遊客可以向輪船靠泊港口（基隆）、旅行社所在地與當事人戶籍所在地的縣市政府消保官提出申訴。