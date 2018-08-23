高雄輕軌水上行駛 網友驚呼神還原《神隱少女》場景

高雄捷運與輕軌今全天候正常營運，惟視情況調整班距，有民眾在白天於夢時代百貨高樓拍到輕軌在水面上行駛的畫面。（圖擷取自高雄好過日臉書粉專）

2018-08-23 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市今（23）日至晚間始停班停課，高雄捷運與輕軌仍全天正常營運，惟視情況調整班距，有民眾在白天於夢時代百貨高樓拍到輕軌在水面上行駛的畫面，被網友喻為《神隱少女》中的水上列車，直呼「神還原」。

臉書粉絲專頁「高雄好過日」下午5點11分貼出照片，從中顯示夢時代輕軌車站旁，恰好有1列輕軌列車順暢地滑過水面行駛，貼文指出，儘管夢時代附近道路嚴重淹水，由於輕軌軌道地勢相對較高，重要的電機設備均不會淹於水中，因此能夠維持正常運作。

照片轉傳至臉書社團「爆廢公社」引起廣大網友迴響，有網友指出輕軌列車駛過積水的畫面，宛如日本動畫大師宮崎駿筆下《神隱少女》的電影場景，女主角「千尋」乘坐水上列車前往找尋「錢婆婆」時，列車進站的模樣如同在淹水區行駛的高雄輕軌。

其他網友則留言指出，「幸福之督（都）你也敢嘴」、「水之七都」、「我不知道看了幾篇」、「快神隱輕軌了」、「湯婆婆下的城市」、「水淹成這樣」、「台灣真人版神隱少女」、「日本人也自嘆不如」、「台灣新型登陸艇」、「真的有87%像」、「突然覺得很美」。