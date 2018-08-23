改善空污 楊文科推補助環保金爐

2018-08-23 20:15

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨新竹縣長參選人楊文科今天提早參拜新埔褒忠亭義民廟義民爺，邀請各界本週日參加「2018全國義民祭在新竹縣」活動，也宣布如果他順利當選縣長，將推動環保金爐補助政策，以都市寺廟為優先，提供設施費用最高2分分1、最高金額40萬元的補助，補助之外，但同時也會要求必須達到一定效能驗證才行。

楊文科說，新竹縣目前在縣府環保局推動宣導下，配合完成封爐的寺廟共有10家、階段性封爐寺廟有9家、寺廟集中紙錢放處所的有31間；年度紙錢集中代燒量則為40到50公噸不等。

另外該局近年也推動「以米代金」或「以功代金」來取代燒紙錢的傳統祭祀行為，前者發放的白米有2000公斤、共20間廟宇配合。以功代金的金額則是1萬2900元，都是透過FamiPort系統，用捐款給社福團體做公益的方式，來取代煉化紙錢的行為，把愛心助弱的功德迴向給祖先。

他說，中元普渡燃燒紙錢若沒有良好的通風環境，容易形成不完全燃燒，產生多種有害污染物，對人體除有慢性的負面影響，嚴重還可能導致急性支氣管炎或氣喘。

所以他說，在傳統民俗不容易斷然移除下，他未來如果當選縣長，將推動環保金爐補助政策，以都市寺廟優先提供設施費用最高2分之1、最高金額40萬元的額度給予補助，但同時須達一定效能的驗證。