火車轉公車將有優惠 林佳龍：根本改變交通行為

2018-08-20 16:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府優化轉乘環境，10月起使用悠遊卡或一卡通搭火車後轉乘公車，公車全程免費，市長林佳龍今日說，複合式交通運輸系統便宜又環保，這會根本改變人的交通行為，呼籲民眾欣賞花博，避免開車製造污染，以環保的方式參與盛會。

林佳龍在市政會議指出，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，今年10月1日起，民眾只要使用悠遊卡或一卡通搭乘火車，在台中市內18個火車站下車，並於2小時內使用同一張電子票證轉乘公車，公車可全程免費。

林舉例，民眾從台中火車站去谷關，搭乘區間車至豐原只需21元，接續2小時內轉乘公車到谷關都免費，就不需再開車去了，且因班次很多，搭配市府MR.B&B（複合式交通系統）政策的轉乘，相當有吸引力，這個政策滿有意思的，會根本改變人原本的交通行為。

他也表示，有時候點對點不一定是直線，反而轉個彎會更快、便宜及環保，花博就要廣為宣導這樣的綠色交通或複合式交通運輸系統，讓大家知道市府優化轉乘環境，搭火車、公車去聆聽花開的聲音，更是賞心悅目。

林佳龍強調，綠色交通應該要先行，讓開車到花博去會被人家笑，因為製造污染與花博理念衝突，讓大家用這樣的心情來參加這個盛會，搭火車到后里、豐原園區再上接駁車，培養公共運輸搭乘人口，避免污染又環保。

交通局長王義川說明，若民眾搭火車到豐原火車站，再轉乘公車到谷關，現在須自付60元，未來持悠遊卡或一卡通出火車站後，2小時內使用同一張電子票證轉乘公車，將不必再付錢；至於公車轉乘火車，因台鐵不同意，沒有此項優惠。