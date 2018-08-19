潮州火車站「別再問公告」惹議 台鐵搬服務數據挺員工

2018-08-19 16:20

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台鐵屏東潮州火車站17日在北上月台貼出「運轉人員非服務台」、「別再問了」2張告示文，引起民眾熱議，有民眾批評台鐵服務老大心態，也有民眾為運轉人員平反，公告引發爭議後，潮州站當天即撤下公告，台鐵今天也分享人力服務數據，力挺員工並希望逐步補足基層人力。

潮州站北上月台前天貼出公告，要求旅客詢問運轉人員前先做功課再問，「鈴響表示列車要開，沒時間回答」、「北上列車高雄屏東一定有停，不要再問了」，引起網友熱議，有網友批「台灣最沒溫度的風景」，也有網友理解運轉人員分身乏術。

貼公告的潮州站邱姓副站長事後在網路回文「我是貼的人」，並貼出與旅客互動的影片澄清，他也表示，貼公告是希望旅客先看顯示器，對於旅客的問題，他仍是謙卑有禮的回答。

潮州車站站長郭坤岳說，潮州站本身行車方式比較複雜，除了一般北上、南下，還會有轉乘列車，運轉人員必須顧及月台上所有角落，因此旅客臨時發問時確實會有分身乏術的感覺，即日起也將加強廣播並增設立牌，協助旅客更清楚相關乘車資訊。

台鐵也表示，台鐵人力不足情況嚴重，尤其是第一線基層人力，10年前台鐵有2.4萬人服務46萬旅客，10年來未再進用人員，且全台站數增至229站，目前台鐵1.3萬人服務64萬旅客，人力確實吃緊，可以體恤第一線人員的辛苦。

台鐵表示，台鐵車種多、路線較為複雜，因此有許多資訊可以透過手機、站台顯示器等便利乘客查詢，行政院今年初同意台鐵增加2818人，包括鐵路特考及自行招聘的營運人員，將分3年補足，第一批進用人員預計9月初就能進駐服務，紓解吃緊的人力，提升服務品質。

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台鐵潮州站貼「別再問了」告示 網痛罵：台灣最沒溫度風景