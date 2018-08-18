台鐵潮州站貼「別再問了」告示 網痛罵：台灣最沒溫度風景

台鐵潮州車站的告示全文。（圖擷取自臉書）

2018-08-18 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕民眾搭乘大眾交通工具時，若不熟悉當地環境，就會詢問服務人員，最近有人發現，台鐵在屏東潮州車站放了一張告示，回答乘客常問的問題，但上面竟有「先做功課再問」、「別再問了」等字句，引發爭議。

昨（17）天有網友在潮州站的月台上，看見有告示寫著「運轉人員非服務台，請見諒！」告示不僅要求民眾詢問前要功課及看狀況，「請先看電扶梯前大螢幕再問」、「鈴響表示列車要開，沒時間回答」，更用粗體字強調「北上列車高雄、屏東一定有停，別再問了！」最後懇求民眾要學會看列車車身及月台上頭的顯示器。

潮州站的告示不僅讓原PO質疑台鐵人員的做法，也引起許多網友痛罵，「（台鐵）真的是非常不友善」、「台灣最沒溫度的風景！」、「真扯，真不上進」，但也釣出張貼告示的運轉員回應。

運轉員解釋，由於每天要問答上百次，認為有告示的必要；在用字遣詞上，他坦承並非語氣差，只是「用字直接」，而且只要旅客有問，他一樣會回答，也貼上影片佐證。

據《民視》報導，台鐵基於運輸服務，一定會檢討改進。不過也希望民眾體諒，運轉人員有更重要的工作需要，忙碌中忘了微笑，只要多一點互相尊重體諒，社會更美好。