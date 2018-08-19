文心捷運快線公車800路月底上路 前3天免費搭

文心捷運快線公車800路29日上路。（圖由交通局提供）

2018-08-19 10:50

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線將在今年底試運轉，2020年正式通車，為了讓民眾提前熟悉捷運站名，台中市政府交通局推出800路「捷運快線公車」，在文心路段僅停靠捷運沿線各站點，8月29日上路，前3天免費搭乘。

交通局長王義川表示，800路捷運快線公車路線為「捷運松竹站－捷運台中高鐵站」，在文心路上僅停靠未來捷運綠線的站位，站位名稱前面會冠上「捷運」兩字，讓市民先熟悉各捷運站位置及站名。上路初期以一般公車行駛，花博展期結束後，全線改以電動公車行駛，讓文心路廊再添一條全電動公車路線。

王義川說，800路公車頭班車早上5時40分發車，末班車晚上11時發車，尖峰班距10至15分鐘一班，站位規劃是以「跳蛙式」概念設計，可服務捷運站附近的四維國小、重慶國小、立人國中、文華高中、大新國小、永春國小、中山醫大等校，便利教師與學生通勤。

他也指出，過去曾經有一條85路公車從東山路方向，經文心路到台中高鐵站，但85路站站停靠，行駛時間較長，搭乘率偏低。業者後來申請不再行駛到高鐵站，並延伸另一端往太平地區提供服務，導致北屯區民眾到台中高鐵站，須耗費較多時間轉乘。

在文心捷運快線公車上路後，將比之前的85路公車節省約20分鐘，可更快速抵達大慶火車站、台中高鐵站等重要交通樞紐，提供無縫轉乘的複合式公共運輸服務。

800路捷運快線公車沿途停靠捷運松竹站、捷運四維國小站、捷運崇德文心站、捷運中清文心站、捷運文華高中站、捷運櫻花文心站、捷運台中市政府站、捷運水安站、捷運文心森林公園站、捷運南屯站、捷運豐樂公園站、捷運大慶站、捷運九張犁站、捷運九德站、捷運烏日站、捷運台中高鐵站等站。

交通局指出，文心捷運快線公車路線評選由中鹿客運經營，業者已大致籌備完成，預計29日通車，通車前3天免費搭乘，歡迎多加利用。