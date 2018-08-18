戴竹基金會第12年助學 今年超過200學生受惠

2018-08-18 17:38

〔記者楊金城／台南報導〕快樂迎開學，上市公司「康那香」董事長戴榮吉紀念父親成立的戴竹基金會，號召國際獅子會300-D1區等團體長期助學，在今天第12年捐贈獎學金、文具書包和腳踏車給北台南、南台南家扶生和大北門區學生超過200人，家扶生親筆寫滿感恩卡送給戴爺爺和戴奶奶表達感謝。

基金會今年結合國際獅子會300-D1區、佳里、向陽、虎女獅子會、台灣國際職業婦女協會大台南分會、台南縣工商婦女企業管理協會、台南二中校友總會、鹿耳門生態旅遊發展協會等團體一同捐贈100輛腳踏車、書包、文具、助學金116萬8000元，幫助北台南、南台南家扶中心的扶助生和北門高中、台南二中、將軍區國中、小學計8校學生。戴竹基金會結合各界資源，12年來捐贈的獎學金超過2000萬元，捐贈上學用腳踏車超過1000輛。

台南市代理市長李孟諺出席獎學金捐贈，稱讚戴榮吉和莊純蘭夫婦長久行善，愛心感人，榮獲台南市卓越市民，當之無愧。戴榮吉說，看到孩子能夠開心上學去，是件很高興的事，值得繼續做下去。

康那香今年創業滿50週年，戴榮吉將康那香打造為世界級不織布廠，他也允諾旗下康那香不織布創意王國觀光工廠的半年營業利潤所得0.15%將捐給北台南家扶中心。

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