2018彩筆畫媽祖水彩比賽 104件得獎作品即起屯區藝文中心展出

2018-08-18 16:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市文化局舉辦「2018彩筆畫媽祖水彩徵件比賽」，有104件作品脫穎而出，今天在屯區藝文中心大廳舉辦頒獎典禮，並自今日起至9月9日在屯區藝文中心展出，展示前三名及佳作作品，作品展開作者眼中的媽祖，有人展現信徒對媽祖虔誠，還有人畫創意媽祖畫，展出的作品非常多元。

文化局局長王志誠今天出席頒獎，他表示，2018彩筆畫媽祖水彩比賽共計收到1018件作品，作品均具相當水準，競爭激烈，各組都歷經好幾輪廝殺後才產生第一名。

文化局舉辦的彩筆畫媽祖水彩比賽今年已是第5年，很多小朋友都很喜歡參加，有小朋友從國小比賽的國中，而且畫風隨著年齡的成長也有所不同。

比賽共分大專分校及社會組、高中職組、國中組、國中低年級、中年級、高年級組等六組，除了前3名，還有佳作，前3名有獎金，佳作雖無獎金，但是會贈送相當特別的酒瓶雨傘。

大專社會組第一名由彭建豪奪得，作品「掌合十、誠祈求」以信徒的視角，雙手合十的膜拜姿勢，向媽祖祈求身體安康的心願，主要想表達台灣人民在信仰上的虔誠，以及媽祖信仰帶給常民的希望與光明。

高中組第一名得主是台中一中美術班一年級的連晨，作品「傲」，陣頭神將在煙灰炮竹及迷離的色彩中，襯托出神將威武無懼的神情，十分傳神。

國小中年級組第一名中華國小4年級林云湘，作品為「媽祖出巡」，云湘的阿公阿嬤住在大甲鎮瀾宮附近，從小就看著媽祖出巡長大，因此要畫媽祖腦海自然出現大甲媽祖出巡，她表示，從以前就想鑽轎底，但人數實在太多，至今還未鑽過，因此作品就畫出鑽轎底的畫面。