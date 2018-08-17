係金ㄟ！齊柏林曾空拍「看見基隆」 有照片為證

多年前，基隆市政府委託已故空拍大師齊柏林空拍基隆，圖為齊柏林空拍基隆北五堵的美景。（圖為基隆市政府提供）

2018-08-17 21:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕係金ㄟ！齊柏林曾經幫基隆市政府空拍「看見基隆」！

基隆市議會今天針對「北五堵國際研發新鎮」4200萬規劃費預算討論一整天，藍綠交鋒，幸好最後預算通過，市政府發布新聞稿、新聞科找北五堵的老舊照片，沒想到今天晚間找到2張拍得相當震撼的高空照，空拍師不是別人，正是大名鼎鼎的齊柏林！

基隆市政府新聞科長謝志煌說，因為有關北五堵研發新鎮的新聞要發稿，請同仁找一下有無北五堵的照片，同仁找了一會兒，傳了2張空拍圖給他，他問同仁這是誰拍的？同仁說是齊柏林拍的。謝志煌嚇了一大跳，「齊柏林的？我們能用嗎？」他懷疑地問。

謝志煌說，經過清查資料，同仁說是N年前，市府委託齊柏林拍的照片其中之二，那時還沒有《看見台灣》電影。當時齊柏林還沒出名，但空拍技術已讓人驚豔，版權是屬於基隆市政府。這時科長恍然大悟，直說喔喔，原來如此，所以市府有版權。

2013年，導演齊柏林拍攝的紀錄片《看見台灣》，以高空視角帶著觀眾看見台灣的美麗與哀愁，揭開被開腸剖肚的山脈、被污染的河川，後續效應持續多年。去年6月他在拍攝續集勘景途中，不幸於花蓮墜機身亡。

謝志煌是空拍機高手，他檢視這兩張照片，發現不只拍得很美，看這照片拍攝的高度，大概也只有直升機才辦得到。

他說，其實，台北松山機場的限航管制範圍有延伸到基隆的北五堵及七堵，連七賢橋也在限航區內，在這個限航區內，無人機的高度是不能超過60公尺，否則就會違反民航局的管制規定而遭罰，還好這二張是直升機拍的，自然是經過申請核准飛行。