大稻埕水幕煙火秀明晚登場 接駁專車首度停駛

2018台北河岸音樂季於今晚起連3天在延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，明（18）日晚間於大稻埕將有水幕煙火秀施放。圖為去年的煙火畫面。（資料照）

2018-08-17 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕因應2018台北河岸音樂季於今晚起連3天在延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，台北市交通局將針對特定時段進行交通管制，由於明（18）日晚間於大稻埕將有水幕煙火秀施放，屆時包括涼州街以南、延平北路及塔城街以西、長安西路及忠孝西路以北、環河北路（含）以東等區域都屬管制範圍，且今年煙火接駁專車將會停開，並改由民生幹線公車輸運，下車地點也比過去的接駁專車地點還遠。

每年吸引上萬人的台北河岸音樂祭將於本週末將在延平河濱公園登場，其中水幕煙火秀預定於週六（18日）晚間8時15分至8時26分施放，北市交通局規劃，於18日晚間6時至11時期間實施交通管制，管制範圍包括涼州街以南、延平北路及塔城街以西、長安西路及忠孝西路以北、環河北路（含）以東等區域。管制區內的微笑單車YouBike站，包含大稻埕公園、永樂市場、聯合醫院中興院區及捷運北門站等4站也將從下午5時至晚間11時暫停營運。

在停車方面，自18日清晨6時到19日晚上11時，3、5號水門間堤外停車場也將淨空18日中午12時到晚上11時則管制民生西路、長安西路、重慶北路鄰近活動管制區路段則取消停車格、假日黃線停車。

不過自大稻埕國慶煙火、情人節煙火開辦至今12年的「捷運雙連站－大稻埕碼頭」136路煙火接駁專車今年則是首度停開，並將由民生幹線加密班次的方式取代，自18日晚上6時到8時，假日班距將從10到15分鐘加密為5到10分鐘，並會彈性縮短為4到6分鐘，想前往觀賞煙火秀的民眾可在鄰近管制區的重慶北路站位下車，該處較以前專車的下車地點遠150公尺，步行距離約5分鐘。

在煙火秀結束後，晚間8時40分到9時50分也會啟動民生西路承德路口管制，禁止車輛往西，民眾可選擇步行，自淡水5號水門經民生西路到捷運雙連站，或從淡水3號水門經鄭州路到捷運北門站轉乘大眾運輸回家。

台北河岸音樂季交管示意圖。（圖由台北市交通局提供）

台北河岸音樂季周末登場，建議行車改道。（圖由台北市交通局提供）