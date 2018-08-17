竹科上班假日還去擺攤籌錢 無精男做10次試管終得女

陳太太利用中醫調理體質，進行試管嬰兒療程，終於懷孕，並在上週產女。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-08-17 22:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕41歲的陳姓竹科工程師天生無輸精管，42歲妻子卵巢早衰，為了求子做了8次試管嬰兒都失敗，後來接受中醫治療，再接受2次試管療程，班對的他們在婚後第10年終於在上月產下女寶，但過程非常艱辛，丈夫多次睪丸切片取精，妻子挨上千針排卵，為了龐大的不孕治療費用，白天上班、晚上做餅、假日擺攤，現在有女萬事足，再辛苦都值得。

陳姓夫妻從大學就是班對，結婚10年做了10次試管嬰兒終於得女，求子過程辛苦，丈夫因為無輸精管（無精症），接受4次睪丸切片取精，妻子因為卵巢早衰，挨了上千支排卵針，也發胖10多公斤，為了龐大的人工生子療程費用，白天在竹科上班不夠，晚上還做鳳梨酥，假日擺攤販賣，才足以應付，前後費用足以買輛全新賓士車，都不喊苦，夫妻倆說，有了女兒一切非常值得，甚至還想再添一子。

蓮樺中醫診所中醫師王秀雅指出，陳太太就診時體質陰虛火燥，子宮過熱且內膜薄，造成受精卵不易著床，以丹皮、丹參等中藥滋陰降火，並使用白朮、黨參等培土，增厚子宮內膜，另外也針灸婦科穴道，加強子宮氣血循環助孕。

丈夫睪丸功能正常但是精子活動力較弱，在於長期勞累壓力，腹瀉脹氣疲勞，於是用藥疏肝理氣、調理脾胃虛寒，加強補中益氣、補腎。

但第9次試管療程仍失敗，王雅秀指夫妻倆經8個月中藥治療後脈象正常、體質陰陽平衡，認為妻子調理體質仍在每個月取卵，建議2人停止中西醫療程，休養生息，果然半年後第10次試管就成功了，她提醒不孕夫妻進行中西醫治療，也應休息早睡、適當運動、不要壓力大，才能養心肺、補腎氣助孕。