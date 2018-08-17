疫病》新北登革熱昨1快篩陽性 檢驗後排除

2018-08-17 14:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市目前有11例登革熱本土病例，都集中在新莊區，依時序所在地分別是瓊林里、興漢里、建安里及海山里，民眾憂心疫情恐持續擴散。昨天下午1位民眾經快篩結果為陽性，通報後進一步採檢，疾病管制署排除感染登革熱，讓新北市衛生局鬆了一口氣。

衛生局長林奇宏今天召開記者會表示，昨天新增的第11例從發病時間和所在地來看，研判是前一波感染的尾聲，如果未來幾天有密集的新病例產生，可能就是第3波感染，市府嚴陣以待。

至於為何第11例又回到瓊林里，林奇宏說，可能之前有些住戶不在或聯繫不上，防疫人員無法入戶巡查或進行化學噴消，造成防疫漏洞，將持續追蹤。

林奇宏表示，昨天有1例快篩為陽性反應，醫護人員相當緊張，經進一步採檢，疾病管制署昨天下午通報，該名個案排除感染登革熱，讓大家鬆了一口氣。他強調，快篩檢驗的準確度為90%，但仍有少數呈現「偽陽性」，目前新莊地區的醫療診所都有配發快篩試劑，呼籲醫院若發現疑似個案，應立即使用。

另外，衛生局先前針對個案周圍100公尺的住家，逐一入戶巡查並噴灑化學藥劑，但部分住家無法進入，已發放噴霧罐讓民眾自行消毒，使用後繳回給鄰里長，統計已發放980戶，回收536戶，其餘將持續追蹤。衛生局製作「登革熱病媒蚊孳生源檢查表」，供民眾自主檢查。