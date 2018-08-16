疫病》登革熱北部擴散恐有第3波疫情 桃園大溪現首例

新北市新莊區高風險里別圖。（圖由疾管署提供）

2018-08-16 14:52

〔記者吳亮儀、許倬勛／綜合報導〕登革熱疫情持續在北部擴散！疾病管制署今天公布2起本土登革熱確定病例，桃園市大溪區出現首例，第2起個案又在新北市新莊區。

2起個案分別為桃園市大溪區60多歲女性，以及新北市新莊區60多歲男性。桃園個案本月7日起高燒不退，之後收治住院，潛伏期間活動地以大溪區住家及復興區工作地為主，接觸者無疑似症狀，並無台北市或新北市活動史，研判感染地為桃園市，感染源調查中，昨天檢驗確診感染登革病毒第三型。

新北市新莊區個案為瓊林里居民，潛伏期間活動地以住家及瓊林里周邊為主，昨日確診感染登革病毒第二型，目前個案住院防蚊隔離中。

疾管署認為，新莊區新增病例仍屬瓊林里同一起群聚較晚發病個案，但因第2波疫情應已近尾聲，如果新莊近日密集出現新發病個案，就不排除疫情進入第3波。

登革熱疫情在北部持續擴散，根據以往經驗，有疫情的縣市如最嚴重的新北市等，早該積極防疫和宣導，但因選舉熱度逐漸升高，許多縣市政府疑似擔心選情而冷處理，導致不斷仍有病例發生。

國內共計16例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市11例（均為新莊區）、台北市2例，桃園市、嘉義縣及高雄市各1例。