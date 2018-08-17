醫病》「共同行動模式」治療 助過動症小孩成長

陳女士（右一）小孩有過動症，就醫後狀況大幅改善。陳錦宏（右二）說，過動症小孩越早治療成效越好。（記者吳亮儀攝）

2018-08-17 16:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕「女兒小學一年級時被同學集體霸凌，書包被丟到操場上，同學說她是班上細菌」陳女士2個小孩都被診斷有注意力不足過動症（ADHD），但當時不敢給孩子吃藥，孩子狀況一直沒改善，也經常被同學欺負。

陳女士說，小孩因為過動症關係，和班上同學相處狀況很糟糕，經常被霸凌、課業狀況很差，甚至連聯絡簿都無法抄寫，為了改善孩子狀況而帶他們上各種課程，花了大錢卻無法改善。

嘉義長庚精神科醫師陳錦宏說，注意力不足過動症（ADHD）研究顯示是一種腦生理功能發展延遲的問題，ADHD病患的大腦一半區域發展速度明顯較慢，美國國家衛生研究院花了10年追蹤ADHD兒童及正常兒童大腦發展影像學差異，發現ADHD兒童大腦皮質發展比正常兒童慢3年。

陳錦宏說，部分童年時期的ADHD會持續到青春期（60～80％），或到成年期（40％），因此ADHD是一件長期的困境。

而台灣ADHD盛行率為7.5％到9.0％（國外4％到12％），根據台灣健保資料研究顯示，台灣只有近2％的孩子尋求診斷，只有1％接受完整治療；因此ADHD在台灣整體而言處在低度診斷與治療不足的現況。

陳錦宏在2015年創立社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會，由專業人員與照顧者雙主體的一種共同合作來開創ADHD長期照護支持的社會模式。成員包括醫師、心理師、社工師、職能治療師、護理師、特教博士、學校教授、特教老師、醫學人類學教授及數千個ADHD家庭等。

陳錦宏說，以醫療專業、家庭雙主體互相灌注能量支持與成長。陳錦宏教授將此經驗命名為「共同行動模式」（Shared Action Model），適用於精神心理健康這種須長期照護的議題，尤其是照顧者須扮演某種程度治療者的領域。

陳女士說，帶小孩就醫後不到1個月，小孩就有明顯的改善，情緒變得穩定，人際關係也開始改善，笑說：「小孩終於聽得懂人話了！」去年也進入喜歡的大學科系就讀。