醫病》注意力不足過動症缺Omega-3 醫師：要3多

2017-06-26 22:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕在台灣，有注意力不集中過動症（ADHD）的孩童每百人就有7、8個，中國醫大兒童醫院研究發現ADHD症狀與體內的必需脂肪酸不足有關，建議ADHD小朋友要「3多」，多攝取新鮮蔬果和魚肉、多活動、多與家人一起吃飯。

中國醫大兒童醫院心智科醫師張倍禎以ADHD孩童與一般孩童各21人進行問卷和認知行為調查，發現ADHD孩童較缺乏攝取不飽和脂肪酸，且攝取愈少，症狀愈嚴重、更難控制衝動，研究也在去年底也刊登於臨床心理科學期刊（Clinical Psychological Science）。

張倍禎說，不飽和脂肪酸來源包括新鮮蔬菜、水果、堅果類和魚油（Omega-3），在臨床發現ADHD孩童也真得較常吃油炸食物，比較少吃有關不飽和脂肪酸或Omega-3食物。

她舉例一名就讀國小3年級的方小弟有ADHD，粗心、愛講話、上課不專心、坐不住，常起來丟垃圾、上廁所，也常忘了交功課，常被處罰，喪失與同學玩耍的機會，在功課和社交都受挫，常悶悶不樂。

她說這類小朋友原本低年級表現不錯，但往往上中高年級，課業增加愈需要專注力，開始適應困難，甚至不想上學也常與家人衝突，今年2月就醫治療輔以多巴胺藥物，除了有6至8成的療效，並要求愛吃炸雞、速食的方小弟要少吃，並多吃蔬果、魚肉，3個月後症狀大幅改善。

張倍禎建議ADHD孩童要「3多」多攝取新鮮蔬果和魚肉、多活動、每週至少3次與家人一起吃晚餐。