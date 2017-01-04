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家有頑童？ 屏東醫院籲把握ADHD黃金治療期

2017-01-04  16:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕調皮搗蛋的小孩總是精力充沛，一刻都不能安靜，屏東醫院指出，這些讓父母頭疼的孩子，可能是罹患了精神失調疾病，醫學上稱為「注意力不足過動症（ADHD）」，但過去家長對過動症用藥知識不甚瞭解，其實過動症有藥可醫，而且藥物並非「控制」過動症狀，而是「治療」腦部功能缺陷，把握黃金治療期就能看見療效。

屏東醫院兒科門診主治醫師王憲忠說，根據統計台灣約有5%至7%的學齡兒童患有ADHD，即台灣約有20多萬小朋友受到此疾病困擾，過去家長會認為是小孩調皮搗蛋，但如果忽略容易衝動、注意力無法集中的病狀，容易讓孩子在青少年時期誤入歧途，影響學習、人際關係，進而造成憂鬱甚至衍生違法行為。

王憲忠指出，最近院內1天內就出現兩名過動兒個案，一例是7歲的小豪，因為咳嗽流鼻水到醫院就診，在診治過程小豪很不安定，到處摸醫療器材，母親也提到小豪在學校上課常不專心，經轉介給兒童心智科醫師林懷道後，確立為「注意力不足過動混合型」；另一例是11歲半的小美，因學校老師發現小美上課常常「放空」、「失神」，初步診斷為「注意力不足部專著顯型」。

心智科醫師林懷道表示，ADHD就像是1台加滿油的汽車但沒有剎車系統，踩下油門後不知道怎麼停下來，屬於先天性的腦部疾病，但過去家長對過動症用藥知識不甚瞭解，因此在台灣僅有2.3%接受診斷，1.6%用藥，1%的人接受足夠時間完整的治療。

林懷道說，藥物治療合併行為治療是當前最有效的ADHD治療方式，過動症藥物治療在美國已施行超過50年的，並有逾8成以上的治癒改善率，小學4年級前是黃金治療期，通常用藥後兩、三個月就能看見效果，但完整的治療過程約需進行到國中，越早發現隱藏在孩子背後的疾病，就能讓ADHD孩子擁抱更美好的人生。

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  • 屏東醫院兒科門診主治醫師王憲忠說，如果忽略容易衝動、注意力無法集中的病狀，容易讓孩子在青少年時期誤入歧途，影響學習、人際關係，進而造成憂鬱甚至衍生違法行為。（記者邱芷柔攝）

    屏東醫院兒科門診主治醫師王憲忠說，如果忽略容易衝動、注意力無法集中的病狀，容易讓孩子在青少年時期誤入歧途，影響學習、人際關係，進而造成憂鬱甚至衍生違法行為。（記者邱芷柔攝）

  • 屏東醫院醫療團隊強調，過動症有藥可醫，而且藥物並非「控制」過動症狀，而是「治療」腦部功能缺陷，及早發現，把握黃金治療期就能看見療效。（記者邱芷柔攝）

    屏東醫院醫療團隊強調，過動症有藥可醫，而且藥物並非「控制」過動症狀，而是「治療」腦部功能缺陷，及早發現，把握黃金治療期就能看見療效。（記者邱芷柔攝）

  • 屏東醫院醫療團隊也表示，家長與教師是發現孩子有ADHD的第一線，若發現類似過動、注意力無法集中情形，可向專業醫師尋求協助進行診斷。（記者邱芷柔攝）

    屏東醫院醫療團隊也表示，家長與教師是發現孩子有ADHD的第一線，若發現類似過動、注意力無法集中情形，可向專業醫師尋求協助進行診斷。（記者邱芷柔攝）

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