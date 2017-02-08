下週開學！家長須助學童調整作息 過動兒應多鼓勵少責備
〔記者蔡淑媛／台中報導〕下週一13日小學開學日，學童放完自由的寒假，重新上學讀書容易感到不適應，精神科醫師提注意力不足過動兒停藥假期和放假晚起床，上學後情緒更容易混亂，上課恍神、與人衝突，提醒不論一般學童還是過動兒，家長應即早協助調整睡眠作息、培養閱讀習慣，多鼓勵、少責備，耐心引導重回生活正軌。
就讀小二的陳小弟罹患注意力不足過動症（ADHD）經服藥病情穩定，放寒假時，家長覺得放假不上課不用那麼專心，加上過年不吃藥習俗而停藥，帶他四處旅遊，開學後才開始吃藥，但開學過了2週，仍然不時和同學衝突打架、上課打瞌睡、不專心、功課寫不完、東西忘了帶，讓家長很困擾。
嘉義長庚精神科醫師、心動家族（ADHD）兒童青少年關懷協會理事長指出，每逢過後寒暑假要上學，常見門診ADHD小朋友症狀加重，躁動、衝突變多，很多是停藥原因，即使上學後馬上服藥也不是立即有療效，病童對適應環境改變的能力較弱，加上開學，更難以調適，常歷經2週以上的失控期，對自己和身邊的人都是傷害。
陳錦宏說，不論一般兒童還是ADHD小朋友，對於開學都要「預先作準備」，先從調整睡眠時間開始，多提醒、不要過度挑剔，可製作「鼓勵表」告知可能的不適應，煩躁時可畫圖、散步、喝水，達成加分鼓勵。其次則是在開學前幫忙準備文具用品。另外，可以準備自我檢查表，帶孩子一起完成。
陳錦宏提醒，ADHD小朋友大腦功能仍在適應開學新環境的變動，家長要多體諒、多提醒，不要過度責備，如果一直修理他，孩子情緒不好、大腦更差，惡性循環，也提醒用藥不可中斷，除了穩定孩子情緒也能減少意外發生率，強調開學前可先與老師溝通，親師一起幫忙度過適應期。
ADHD是腦神經發展遲緩的疾病，多巴胺和正腎上腺素分泌不夠，台灣盛行率7.5%，就醫率僅20%，16歲青春期後大腦會長好，症狀改善，但仍有近一半的人會持續少許症狀，像注意力不足，11歲前是重要的治療黃金期。
ADHD可透過藥物和行為治療能改善80%到90%，藥物為大腦補充營養，提高注意力和自我管理能力。
而且ADHD治療重點是防止共病症發生，如果不治療，發展第2個疾病（共病）機率高達80%，包括憂鬱症、焦慮症、藥物濫用、品行行為障礙。
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