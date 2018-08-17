保健》依個人體位計算 糖尿病友吃涼麵無負擔

豐原醫院舉辦DIY日式涼麵健康吃活動。（記者張軒哲攝）

2018-08-17 14:25

〔記者張軒哲／台中報導〕炎夏是吃涼麵的季節，今日上午豐原醫院舉辦「高纖清涼吃 減重控糖一夏」活動，邀請60位糖尿病友參加1年1次年會餐點設計DIY日式涼麵，教導病友依據個人「體位」計算可以吃的麵量，有效控制醣類攝取量，減少身體負擔。

豐原醫院新陳代謝科主任林育玲表示，營養是糖尿病患疾病控制不可或缺的一環，其中影響飯後血糖最明顯的就是醣類，病友養成醣類計算的習慣可以幫助自己的血糖平穩。

營養師鄭秀英表示，依據個人「體位」計算可以吃的主食份量，以秤重方式學習控制醣類攝取，例如1位60公斤155公分高的女性，1天所需的熱量約1600大卡，平時吃7分滿飯，換成蕎麥麵秤的麵量約150公克；如果是1位60公斤170公分高的男性，1天所需熱量約1800大卡，1餐飯1碗的量，換成蕎麥麵量約200公克。

1份350公克傳統涼麵熱量約500多大卡，主要是使用油麵條和芝麻醬，兩者都是高油、高熱量，改採日式蕎麥涼麵1份約200公克、醬汁以日式柴魚昆布，熱量才230大卡，熱量低也含較多必需胺基酸。

另外再搭配1顆水煮蛋、1碗味增豆腐湯及1份水果跟青菜，除了能增加病友的飽足感、增加纖維質攝取，降低熱量攝取外，還能達到有效減重，同時也提醒對於家中家人如小朋友，也同時做健康飲食控制保持適當體位，有助於長大後慢性病的預防，健康飲食全家一起來。