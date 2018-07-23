分析1924萬人大數據 牛津研究：女糖尿病患較易得癌

2018-07-23 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學（University of Oxford）發布最新研究指出，對於第1型與第2型糖尿病患，女病患得癌風險較常人增加27%，男病患則多19%；研究發布在《糖尿病學期刊》（Diabetologia）。

牛津大學科學團隊使用美國國家生物技術資訊中心（NCBI）數據庫，對所有在2016年確診為癌症或與癌症有關的1923萬9302名病患，進行健康數據分析，將這些人的糖尿病病史進行交叉比對，結果發現男性糖尿病患的罹癌風險較常人多出19%，女性則為27%。

研究作者大熊俊明（Toshiaki Ohkuma）博士指出，人體血液長期處於高血糖狀態，會破壞基因導致腫瘤形成，在研究過程中發現，女糖尿病患得到腎癌、口腔癌和胃癌以及白血病的機率較高；男糖尿患則是患得肝癌的比率較多，這項研究適用於第1型和第2型糖尿病患。

共同作者皮特斯（Sanne Peters）博士表示，女病患出現葡萄糖耐受不良的時間較男病患長，也就是說女病患高血糖濃度的時間多過於男性，因此患癌風險較男性高，目前需要透過更多研究來深入了解糖尿病與癌症的關連性，讓患者和醫學界更清楚女性和男性患者發生癌症的風險。

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牛津研究「糖尿病與癌症之間的性別差異」