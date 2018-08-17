減肥注意！低碳水化合物飲食 美研究：可能減少4年壽命

用蛋白質或脂肪代替碳水化合物的飲食，在減肥方面廣受歡迎，但研究數字顯示低碳水化合物飲食和短命可能有關。（路透）

2018-08-17 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕近來減肥盛行阿特金斯飲食（完全不吃碳水化合物）、低碳水化合物的生酮飲食等等，但美國波士頓布萊根婦女醫院心血管醫學臨床和研究人員謝德爾曼（Sara Seidelmann），率領研究人員對1萬5400人展開25年的健康追蹤，發現低碳水化合物飲食可能會減少4年壽命。

據《BBC》報導，研究受試者必須填寫飲食問卷，醫學家藉此估計他們從碳水化合物、脂肪和蛋白質中獲得的卡路里比例為何。在25年之後，那些從碳水化合物中獲得50～55％卡路里的人（中等碳水化合物飲食），與低碳、高碳飲食相比，死亡風險顯然略低。

研究指出，採用中等碳水化合物飲食的人，從50歲之後開始預計還能再活33年，比在碳水化合物獲得30％或更少卡路里的人多活4年、比30％至40％那一組多活2.3年、比在碳水化合物獲得65％卡路里的高碳飲食多活1.1年。

若和過去涉及20多個國家、40多萬人的各種研究結果進行比較，醫學家發現壽命狀況都是類似的。謝德爾曼對此表示，用蛋白質或脂肪代替碳水化合物的飲食，在減肥方面廣受歡迎，但研究數字表明低碳飲食和短命有關。

研究中又指出，在低碳飲食中，若以動物蛋白質和脂肪取代碳水化合物，這樣一來會吃進更多牛肉、羊肉、豬肉、雞肉和奶類，與死亡風險的增加有關。但若是改吃植物性蛋白質和脂肪，如堅果或豆類等等，這樣可以略微降低死亡風險，所以若要採行低碳水化合物飲食，選擇攝取植物性脂肪與蛋白質至少會好一點。

然而，這篇刊載在The Lancet Public Health期刊的論文還是具有局限性。首先，其方法是採用觀察性研究而非因果研究，而且受試者的飲食內容全是自己填寫，可能會不準確。此外，由於飲食狀況僅在試驗開始時和6年後測量，而飲食模式可能在隨後的19年中發生變化，因此其中也許會有誤差。