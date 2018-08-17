醫病》乳癌術前誘導性雙標靶加化療 7旬婦治療效果好

長安醫院副院長吳嘉隆指陳女士是第四期乳癌患者，且合併腋下淋巴腺腫。（記者蘇金鳳攝）

2018-08-17 17:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕72歲陳女過年前突然發現左邊乳房會疼痛，且有紅腫現象，年後甚至連腋下都會痛，很不舒服，於是趕快至長安醫院乳房外科就診，經檢查為乳癌，進行「乳癌術前誘導性雙標靶加化療」，癌細胞已明顯縮小。

陳女本身平日很重視養生，也很少外食。不料過年前突然發現左乳疼痛，且出現紅腫現象，而且進展快速，才過完一個年，連腋下都會痛，便至長安醫院做檢查。

結果發現左乳有10公分大腫塊，合併腋下淋巴腺腫大，腫塊經病理切片確定為乳癌，是表皮生長因子陽性HER2，後來再幫她進一步做正子掃描，又發現左邊髖骨的地方，也都有癌細胞骨頭轉移，整個過程非常快，從發現症狀到整個擴散，只有1、2個月，符合表皮生子因子陽性HER2屬性。

長安醫院副院長吳嘉隆醫師表示，因陳女進程快且癌細胞有轉移現象，根據癌症臨床試驗，建議她先做「乳癌術前誘導性雙標靶加化療」，使用雙標靶（賀癌平、賀疾妥）加歐洲紫杉醇的藥物，每3個禮拜打1次，才打第2次，她的紅腫現象就消失了，原本皮膚硬硬的地方也都變軟，疼痛現象也減緩許多。

吳嘉隆表示，陳女經過6次18週的治療後，日前透過正子掃描追蹤已不見癌細胞。據病理科表示，其濃度若以1個小方格為例，原本有1萬個癌細胞，現已減到10個至5個，濃度變得非常低，治療效果非常好。

吳嘉隆指出，根據癌症臨床試驗，針對表皮生長因子陽性HER2，透過「雙標靶加化療（祡杉醇）」的治療方式，其治療效果無病存活率以及整體的存活率，可到達56個月，治療效果非常好。

陳女因屬有轉移的第4期乳癌，加上她打化療沒有特別的副作用，繼續接受這樣的治療，原則上避免它復發，不要再往壞的方面進展，持續3個禮拜打下去，預期她的無病存活率會有很大的效果。