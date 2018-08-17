不只機捷A1站 桃機二航廈也將設自助行李託運系統

2018-08-17 13:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕繼桃園機場捷運A1站設置自助行李託運系統，讓旅客可於台北市就完成報到、託運行李後，桃園國際機場公司總經理蕭登科今出席桃園機場論壇時表示，將再於桃園機場二航廈出境大廳，設置第二套自助行李託運系統，讓旅客報到更便捷。

2018桃園機場論壇主題是提升機場效率，包含提供旅客優質旅行體驗、航班準點率精進策略、機場資通訊系統的發展、提升通關效能策略等議題。桃園機場過去3年旅客量成長幅度達7.8%，去年旅客量已接近4500萬人次，平均每日要疏運逾12萬人次，蕭登科表示，如何提升航班準點率、旅客報到、通關速度，提升機場運作效能，是全球各主要機場管理者要思考的事情。目前桃機公司預計今年底到明年初就會將第二航廈擴建工程完成，後續全力追趕第三航廈工程，下個月底還會增設自助行李託運系統，未來桃機也會不斷有更新措施。

根據空中巴士預測，未來20年亞太地區機場運量可提升5.7%，交通部長吳宏謀表示，台灣地緣位置是亞太地區樞紐，今年上半年已成長4.4%，現正積極進行擴建第三航廈、跑道，利用更多科技化、智慧畫設置，讓機場未來不論是安全、服務品質都能有所提升。而全世界機場其實是夥伴關係，每個機場都有值得學習的優點，今年是桃園機場第二年舉辦論壇，邀請日本成田、新加坡樟宜、香港赤鱲角、韓國仁川機場等代表，一同探討如何讓機場營運更進步。

桃園機場公司維護處長孫宏彬表示，第二航廈新設的自助行李託運系統，總共將設置26座，出境大廳南北各13座，北邊預計9月至10月可啟用，南邊則預計要到12月才能正式啟用。有加入的航空公司包含華航、華信、長榮、立榮外，預計還可加入AirAsia、國泰航空等。新設自助行李託運系統原有逾10家航空公司有意願，桃機公司表示，因為之前討論時，價格未明朗，所以加入航空公司並不多；但現在規劃自助櫃台不會比人工貴，相信未來會有更多航空公司加入。