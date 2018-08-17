嚇歪台灣醫護！她剛生完就要「打包胎盤」還熱心提供吃法...

在台灣一般生產後的胎盤會被當作醫療廢棄物處理，不過日前一名中國籍媽媽產後要求將胎盤打包，讓現場醫護全嚇歪。（圖擷取自蕭勝文醫師臉書粉專）

2018-08-17 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣一般生產後的胎盤會被當作醫療廢棄物處理，不過日前一名中國籍媽媽產後要求將胎盤打包，讓現場醫護全嚇歪。

長庚醫院婦產科醫師蕭勝文在其臉書粉絲專頁表示，昨天上午一名來自中國河南的產婦，一生完小孩立刻向醫護人員要求打包胎盤，護理師進一步詢問，得知原來是要用來燉湯，讓在場的醫護全嚇歪。

「但其實不用太驚訝」，蕭勝文指出，中國不少地方都有吃胎盤的習俗，這位河南媽媽還當場熱心告知如何烹調，「除了湯，還有水餃，熱炒，丸子，煮粥等5種吃法」，最後蕭勝文貼心地提醒，「胎盤是醫療廢棄物，要打包要提早說，不然通常直接丟棄喔～」。

雖然大部分台灣網友表示不敢嚐試，不過也有網友表示，「吃了很有效的，我客人以前有去中國吃這個真的皮膚很好」、「原來可以打包哦！這個非常補的，中國還有人要花大錢去買來做補藥呢！」；有些網友則想起台灣的獨特習俗，「要曬乾...或埋在後院，丟在後山」、「以前，前婆婆把我的胎盤拿去埋」、「我真的有同事生產完，他娘家媽媽堅持要帶回胎盤，醫院也覺得很詭異，後來才知道是帶回家到後院埋起來，真的有此傳統...」