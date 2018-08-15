歷經2年9個月...桃園機場W2滑行道明天正式啟用

嶄新的W2滑行道位於舊有的航空科學館用地上，總長度達873公尺，道肩寬度60公尺，可提供A-380航機通行。圖為全景圖。（桃機公司提供）

2018-08-15 18:05

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場推動第三航廈建設計畫，串連機場南、北跑道最重要的WC滑行道，配合遷建與雙向化，西移740公尺並由單線擴建為雙線；其中，W2滑行道歷經2年9個月工期，明將正式啟用。

桃機公司指出，W2滑行道有效提升機場空側運作效率，並提供未來第三航廈建置靠橋與接駁停機位空間。

W2滑行道位於舊有航空科學館用地上，總長達873公尺、道肩寬度60公尺，可供A380等最大型的F類航機通行；滑行道鋪面採用「石膠泥瀝青混凝土」柔性鋪面，兩側設有完善的排水設施，可杜絕天雨冒漿情況。

桃機公司也說，道面線燈因應節能，使用照明度佳的LED燈，以最高安全標準提供航機通行南北場滑行道；另外，緊鄰的W1滑行道也積極施工中，待今年底順利取回目前由長榮航勤租用的土地後，完成後續工程。

因應滑行道遷建與雙向化工程，W1、W2滑行道工程範圍涵蓋機場主要進出動線的航站南、北路部分路段，自104年動工起，分兩階段交維改道，並完成航站南路降挖、新建地下道，配合第三航廈區整體設計概念。