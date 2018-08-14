好市多停車場驚見推車亂放 PO文反釣出一串缺德網友…

有民眾在網路PO文指出，近日在美式賣場好市多的停車場目擊，一台購物推車被直接丟在停車場中間，明明前方不遠處就有集中處，使用完的民眾卻沒有擺回集中處。（圖擷自「 COSTCO 好市多消費經驗分享區」臉書）

2018-08-14 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在網路PO文指出，近日在美式賣場好市多的停車場目擊，一台購物推車被直接丟在停車場中間，明明前方不遠處就有集中處，使用完的民眾卻沒有擺回集中處，不料這則PO文卻意外釣出不少人回應稱，「可以啊，你咬我，犯法嗎？」、「要管也是大賣場人員來管」等。

網友在「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」臉書社團PO出一張圖片，內容為一台購物推車被消費者丟在停車場中間，雖然放置的地方並非車輛通道，但也造成他人困擾，讓原PO直呼，「推車可以這樣放？」不少網友也紛紛附和，「那個叫缺乏公民道德」、「改成要投 50 元的啦！」、「台灣人很愛方便當隨便，內湖也一堆直接推回家或是直接推到鄰近公車站牌就隨處丟，晚上再由員工出來巡視推回」。

不過，這則PO文也意外釣出不少網友的「真心話」，有些網友在留言時稱「很多人都這樣啊」、「我覺得沒什麼不行，大賣場也從未明令購物車回收地點」、「沒影響到別人購物又沒差」，讓其他網友看了不禁搖頭，「看留言才發現，原來不止（只）有亂放手推車的人沒水準。」