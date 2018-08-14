卡拉風莊園啟動！舉重好手高展宏 代言行銷家鄉金煌芒果

2018-08-14 21:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕為了協助原鄉農特產行銷，正修科技大學創設「KALAVUNG（桃源）卡拉風莊園品牌」，世大運舉重銅牌高展宏在亞運前夕，今天出席為家鄉金煌芒果、愛玉代言，他說，沒有後顧之憂，可以專心比賽了！

正修科大為整合偏鄉農特產行銷管道，創設「KALAVUNG卡拉風莊園品牌」，採產品開發、設計、生產、通路一條龍模式，為行銷桃源區農特產品，今天舉辦「KALAVUNG卡拉風莊園品牌發表會」，由正修舞蹈隊熱舞及桃源區原民舞蹈揭開序幕。

正修校長龔瑞璋、高展宏及桃源區區長謝英雄連袂行銷，餐飲系師生製作金煌剉冰與冰沙現場分享，只要花50元DIY洗愛玉，就可將整桶愛玉帶回家，響應氣氛熱絡，老師、來賓踴躍下訂。

就讀正修科大休閒運動管理研究所二年級的高展宏說，去年參加世大運前夕，家鄉遇上颱風，對外交通中斷，盛產的金煌芒果無法運下山銷售，他非常擔心，感謝學校得知後主動大力行銷，讓他可以在賽場上全力衝刺。

高展宏即將參加亞運，校方特地舉辦KALAVUNG卡拉風莊園品牌發表會，龔瑞璋勉勵他專心比賽，不要再為家中金煌芒果的銷售擔心，行銷就交給正修來做，龔瑞璋說，也會協助桃源區紅肉李、愛玉等農特產品行銷，善盡大學關懷偏鄉社會責任。

卡拉風金煌芒果禮盒2顆裝約2.5公斤、售價300元、5顆裝約6公斤800元、6顆裝約6公斤700元。