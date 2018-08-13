高醫大將大學課堂拉到深山 獲大學社會最佳實踐獎

高醫大學生自發性組隊到原鄉部落服務。（圖高醫大提供）

2018-08-13 22:28

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學深入那瑪夏等偏鄉醫療服務30年，去年起醫學院學生還提供陪診服務，讓醫療更有溫度，甚至將大學課堂拉到深山，與原鄉孩子一起學習、成長，這些創新作法也獲選教育部首屆大學社會實踐博覽會的最佳實踐獎。

高醫大從創校即重視山地醫療服務，每年組醫療團隊到那瑪夏等偏鄉醫療健檢，學生也自發性組隊到原鄉部落服務，去年起更結合教育部高教深耕計畫，擴大與部落交流、一起培育人才。

高醫醫療團隊到偏鄉醫療服務，也帶著醫學生至診間協助記錄醫囑，當偏鄉長者轉診至醫學中心就診，學生也提供陪診服務，減少他們就醫恐懼，更2週一次上山探訪關心病友，讓醫療變得更有溫度。

高醫大也將課程與那瑪夏豐饒的人文、地理環境結合，包括在社區辦理各式工作坊，增加跨文化的學習與交流，高醫大生物系安排昆蟲學課程到那瑪夏區做田野教學，取得在地數據帶回分析研究。

為掌握那瑪夏區螢火蟲生態，高醫大與崑山科大合作進行螢火蟲族群生態調查。醫社系學生也發揮所長，到那瑪夏區長照站做健康促進活動，並舉辦原鄉家庭社會工作講座。

高醫大校長楊俊毓表示，高醫這項大學社會責任（USR）計畫，讓醫療不再冰冷，並擴展到醫療外的專業，把大學的課堂開在深山，與當地國中、小學生互動、學習，開創出在地色彩的課程。

高醫大副校長余明隆也說，高醫與那瑪夏30年來感情深厚，這次帶著未來醫師進入那瑪夏，蹲下來傾聽土地的聲音，瞭解在地民眾的生活現況、文化脈絡與疾病關係，涵養未來醫師多元文化的態度與能觸動人心的醫病溝通能力，讓醫療更有溫度、更貼近人心。