醫病》暈倒竟變保胃戰！婦長「胃腸道間質瘤」 內視鏡切除

2018-06-13 19:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕56歲的李姓婦人頭暈多年，去年吃了止痛藥竟暈倒，後來還解血便，才發現胃與賁門處長了7公分大的胃腸道間質瘤，屬於惡性肉瘤，傳統治療必須開腹全胃切除，去年接受內視鏡剝離術完整切除腫瘤，成功保留全胃且沒有傷口，目前恢復良好也無復發。

中國醫藥大學消化系內視鏡腫瘤手術科主任丁俊夫指出，胃腸道間質瘤發生原因不明，發生率為10萬分之15，每年新增200、300人，是腸道肌肉層間的卡氏間質細胞分化而來，這種胃部黏膜下腫瘤以內視鏡下可見平滑的黏膜被凸起的病灶頂起，一般無特別症狀，患者多在接受胃鏡檢查才意外診斷出來。

丁俊夫指出，李婦的胃腸道間質瘤長得又快又大，已經長期慢性出血造成貧血，疑似吃止痛藥致胃酸過多，引起潰瘍又出血，才讓她就醫確診，這類腫瘤超過2公分，大多必須全胃或部分胃切除。

為了保胃，丁俊夫為她進行內視鏡黏膜下剝離術，先以超音波定位，以內視鏡從口進到胃裡，完整切除腫瘤，不用開刀也保留全胃，當天開刀，不用等排氣，晚上就進食，體表也沒有傷口，李婦今天現身分享經驗說，聽到罹癌時非常害怕，沒想到手術能這麼輕鬆。

丁俊夫說，傳統上消化道惡性腫瘤或是較大的腸胃黏膜腫瘤，必須外科開刀做全胃或部分胃切除，現在內視鏡黏膜下剝離術的技術成熟，可做為早期消化道癌症和腸胃黏膜腫瘤切除，近4年來在院內已經完成5百例，成功率達95！，與外科手術差不多，不過沒有健保給付。