6機抓寶進化成9機 超狂「寶可夢阿公」本尊曝光！

還記得6機齊開而在全球爆紅的「寶可夢阿公」嗎？現在這名「寶可夢阿公」本尊曝光，而且他已經從6機進化成9機齊開抓寶。（《EXP.GG 電玩速時面》授權提供）

2018-06-13 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕還記得因為6機齊開抓寶而在全球爆紅的「寶可夢阿公」嗎？現在這名「寶可夢阿公」本尊曝光！這名「寶可夢阿公」出沒在土城區，現年已經69歲了，不過依然對抓寶樂此不疲，而且他已經從6機進化成9機齊開。

日前北美最大論壇「Reddit」分享我國「寶可夢阿公」的照片，美國網友以「鐵血玩家－寶可夢獵人爺爺」美譽，PO出一位騎著紅色腳踏車，腳踏車前面一次架著6個手機座、手機，螢幕畫面都是寶可夢遊戲畫面的阿公級玩家，吸引外國網友爭相圍觀，消息傳回國內也讓台灣網友大讚「台灣之光」。

專門報導電競、遊戲新聞資訊的《EXP.GG 電玩速時面》特地去尋找這位爆紅的玩家，根據民眾所提供的線索，終於在新北市土城區捕獲了野生的「寶可夢阿公」，只見「寶可夢阿公」悠閒地騎著腳踏車出現，而單車前面竟已從原本的6支手機進化到9支手機，這名熱血玩家現年已69歲，是一名地理風水師。

「寶可夢阿公」接受採訪時表示，有聽說他似乎在網路上爆紅，但沒上網去細閱，而為什麼從6支進化成9支，「寶可夢阿公」表示要帳號等級30等以上才會放上去，不然「掛上去等級不夠不好看」。

針對許多網友好奇的手機電力問題，「寶可夢阿公」表示，他在前面置物籃放了一些可以一次替多台手機充電的特殊行動電源，還有可以一次用20小時的行動電源，由於一次擁有大量帳號，「寶可夢阿公」也透露自己一個月大約要課金逾1萬元。

為什麼對這款遊戲情有獨鍾呢？「寶可夢阿公」說，除了抓寶很有趣外，還能跟大家交流，他笑稱：「預防一下老人癡呆。」

相關影片請見：