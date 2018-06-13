林佳龍明飛東京 行前公布花博日文形象影片

2018-06-13 15:14

〔記者張菁雅／台中報導〕台中直飛東京定期航班明日起天天開航，台中市長林佳龍將搭乘設有花博機艙的首航班機前往東京，宣傳11月3日開幕的台中花博。出發前一天，林佳龍在臉書分享剛剛發佈的花博日文形象影片，貼文並以中日雙語介紹台中，邀請世界旅客到台中逛花博。

「こんにちは！歡迎來到台中！」林佳龍在臉書貼文表示，台中花博的日文形象影片出爐，向國際發出邀請函，年底，歡迎全世界的朋友一起聆聽花開的聲音。

這支宣傳影片中出現「彩虹爺爺」黃永阜執筆繪出知名的旅遊景點「彩虹眷村」，以及糕餅師傅揉打麵糰，烤出台中名產「太陽餅」，還有2名小朋友開心地喝著珍珠奶茶，嘻嘻哈哈地奔跑在老屋活化後，吸引創業青年進駐的知名打卡熱點「審計新村」裡。因奔跑而揚起的桐花、牡丹、梅花、波斯菊等花朵也飛舞串接花博展區后里馬場、清水高美濕地、國家歌劇院等台中知名景點，並出現一對戀人在綠川歷史建物「櫻橋」下翩翩起舞。

市府表示，華信航空台中直飛日本東京的定期航班明天首航，並將天天開航，中部旅客不用至桃園機場搭機，大幅提升便利性，也將帶動台日旅遊互訪。

林佳龍明天將率團搭乘首航機，直飛東京宣傳花博，所搭乘的飛機設有花博機艙，機艙內各項用品都印有花博吉祥物石虎或歐米馬的圖案。

林佳龍一行人將參加在東京成田機場舉辦的「台中東京首航歡迎典禮及剪綵儀式」及「2018台中花博日本宣傳記者會」，林佳龍與「樂虎」姊姊、「來虎」弟弟還將到東京熱鬧商圈跳花博舞、宣傳花博，另將出席觀光交流及推介說明會，由市府向東京旅遊業者介紹台中花博及觀光資源。

此外，林佳龍此行也將參訪位於日本東京車站旁的「2K540 AKI-OKA ARTISAN」，這是從東京車站到秋葉原、御徙町站間高架橋下，以「製作」為主題，打造手藝人街，其成功經驗將做為台中「綠空廊道」借鏡。