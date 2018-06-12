罕見鬼聯姻！宜蘭萬善公戀愛了 煞到彰化九天尊王侍女

宜蘭縣清水溝萬善堂萬善公，煞到彰化市必應廟九天尊王的侍女，今天下聘，婚期暫定農曆7月15日。（記者湯世名攝）

2018-06-12 16:30

〔記者湯世名／彰化報導〕媲美「鍾馗嫁妹」！今天在彰化市出現罕見的「鬼娶親」，迎娶的「男方」是宜蘭縣羅東鎮清水溝萬善堂萬善公，「女方」是彰化市西門必應廟九天尊王的侍女「鳳兒」，萬善公在今天九天尊王聖誕慶典前往下聘，現場高掛八仙綵、囍字，雙方冥婚的日期，則暫定在農曆7月15日。

今年4月，宜蘭清水溝萬善堂的萬善公指示要找人會香，經擲筊請示，赴彰化市西門必應廟會香3天，首日萬善堂總幹事李錫叁在彰化市一家旅館過夜時，夜裡有一名女子入夢，但沒有說話，回宜蘭後擲筊請示萬善公，才知萬善公看上西門必應廟普渡公的侍女「鳳兒」。

彰化市西門必應廟主祀九天尊王，該廟管理人林佳伯說，在今年4月會香之前，他們與宜蘭縣清水溝萬善堂從來沒有交流過，會香過後，經擲筊才知，原來萬善公在前來彰化市會香時，被必應廟九天尊王的侍女「鳳兒」的美貌煞到，返回宜蘭後念念不忘，對方總幹事也因為夢到女子入夢，擲筊請示才知原來萬善公戀愛了。

為串起這份罕見而難得的姻緣，雙方決定結為親家，特地選定在今天九天尊王聖誕日，由萬善公循古禮準備六禮，還有項鍊及喜餅，出發到彰化市提親。

彰化市前市民代表孫正毅說，過去曾聽過土地公娶土地婆，但萬善公要娶親，還是頭一次聽到。

宜蘭縣清水溝萬善堂萬善公，今天到彰化市必應廟下聘，現場高掛八仙綵、囍字。（記者湯世名攝）

宜蘭縣清水溝萬善堂萬善公，煞到彰化市必應廟侍女，今天還來下聘，現場高掛八仙綵、囍字，一片喜氣。（記者湯世名攝）

宜蘭縣清水溝萬善堂萬善公，與彰化市必應廟侍女談戀愛，今天還來下聘，現場依古禮準備六禮，還有項鍊及喜餅，一片喜氣。（記者湯世名攝）