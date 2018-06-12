日本腦炎新增7例 天氣太熱流行高峰提早出現

衛福部疾管署疫情中心科長陳秋美說明日本腦炎疫情。（記者林惠琴攝）

2018-06-12 15:55

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布，上週新增7例日本腦炎，主要出現於中南部，包含台中市大雅區、彰化縣溪州鄉、嘉義縣朴子市、台南市歸仁區與高雄市鳳山區、小港區、林園區各1例，提醒民眾若需要在豬舍、水稻田等高風險環境附近活動，應做好防蚊措施。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的7例個案年齡介於17至70歲，發病日在5月19日至6月5日之間，發病期間出現發燒、頭痛或意識障礙等症狀，仍有3名在加護病房治療中，但2名病情穩定於一般病房治療、2名已出院，同住家人及接觸者都無不適症狀。經調查發現，個案均在住家或工作地附近有豬舍、鴿舍、水稻田或溝渠等高風險環境。

疾管署疫情中心科長陳秋美指出，今年國內累計12例日本腦炎，高於去年同期的7例，分別為高雄市6例、嘉義縣2例，屏東縣、台南市、彰化縣及台中市各1例。

羅一鈞強調，5至10月為日本腦炎流行季，推估今年5月氣溫高於往年，導致流行高峰期提早約一個月出現，後續發展密切觀察中。

疾管署提醒，日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，經常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬高峰為黃昏與黎明時段，民眾應儘量避免於高峰時段在高風險環境附近活動，若無法避免，則可穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。