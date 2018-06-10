與高市議會締結姊妹 日本和歌山市府升台灣國旗力挺好友

高市議長康裕成和歌山市議長古川祐典簽署友好交流備忘錄（高市議會提供）

2018-06-10 11:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議長康裕成率團拜訪日本和歌山市議會，與和歌山市議長古川祐典簽署友好交流備忘錄，成為和歌山市第一個台灣姊妹議會，和歌山市政府更首度為台灣升起國旗，以具體行動力挺台灣與高雄。

高市議會表示，康裕成這回打破過去由議會聯誼組織簽署締盟慣例，於駐日大使謝長廷及和歌山市長尾花正啟見證下，以議長身分與和歌山市議長古川祐典，共同簽署友好交流備忘錄，和歌山市議會成為高雄第4個日本姊妹議會，高雄則成為和歌山第一個姊妹議會。

和歌山府、會共同參與締盟儀式，場面十分盛大及隆重，和歌山市議會38位議員裡，多達35名議員出席，和歌山市政府更首度為台灣升起國旗。

和歌山市議長古川祐典指出，和歌山市議會於2010年成立日台友好議員聯盟，積極與台灣地方議會建立友好關係，感謝謝長廷大使促成和高市議會建立姊妹議會關係。

今年3月，和歌山市議會甫通過支持台灣加入CPTTP（跨太平洋夥伴全面進步協定），和歌山市議會日台友好議員聯盟會長遠藤富士雄8日強調，朋友有難時還能留在身邊幫忙的才是真正朋友。

高市議長康裕成此行率國民外交促進會長蕭永達及周玲妏、簡煥宗、陳政聞、李雨庭、李柏毅、高閔琳等議員赴日本和歌山市推動國民外交，除完成和歌山市議會締盟活動，也為舉辦第4屆台日交流高峰會展開宣傳活動。

康裕成表示，期盼透過建立姊妹議會的友好關係，積極展開高雄與日本各地方教育、經貿產業、觀光活動的交流；她同時熱烈歡迎和歌山市長及議長參加在高雄舉辦的第4屆台日交流高峰會，並獲肯定出席允諾。