屢遭檢舉…CT273蒸汽火車現身沒噴煙 鐵道迷：失望啊

很多火車迷一早就在港口天橋上準備拍攝CT273蒸汽火車的英姿。（記者王錦義攝）

2018-06-09 17:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣鐵路管理局慶祝「台鐵131週年」，以「蒸心服務，光華再現」為主題，今天上午在花蓮前站舉辦一系列慶祝活動，出動「CT273蒸汽火車」及「白鐵仔」光華號暢遊花蓮港口，不過，蒸汽火車排黑煙屢遭檢舉，更被花蓮地方媒體《更生日報》大篇幅批評，今天活動全程沒有排煙，以柴油動力車頭推動蒸汽火車，讓很多鐵道迷、火車迷非常失望。縣府環保局長饒忠說，就環保立場，有民眾檢舉就要稽查，他很清楚台鐵承受很大壓力，但民眾檢舉，就依法稽查也沒辦法，但截至目前沒有開罰過。

《更生日報》日前以相當大的篇幅批評台鐵：「無視於蒸汽火車冒出大量黑色煤煙，毫無顧忌地穿梭於花東縱谷，製造嚴重的空氣污染。」社論指出，台鐵違逆環保意識，選擇民風純樸的花東兩縣，製造空氣污染，花東民眾強烈主張，在民主法治社會當中，並沒有任何破壞環保的特權容許存在。要求台鐵「可以推動鐵道復古風潮，但是車頭拖曳則應改以更加環保的電力，或是重新設計裝設過濾設備，讓煤煙廢棄符合國家空污管制法令標準。」希望台鐵遵循守法精神與環保意識，在符合空污防制規範條件下，才允許這火車頭重返鐵道。

台鐵指出，為降低民眾質疑，他們做了許多努力，包括加強提升運轉技術，減少升火時的投煤不當與燃燒不完全，平日加強檢修；蒸汽機車頭從基地往返時採「無火回送」，用一般機車頭推拉，減輕蒸汽機車的損耗及污染，同時採用高品質的低硫無煙煤，但蒸汽火車行駛時依然有人檢舉，非常無奈，只盼應給鐵道文化資產動態保存的法源。

饒忠說，環保局過去的確接過民眾檢舉台鐵蒸汽火車行駛時製造空污和噪音，檢舉民眾認為，汽機車排煙超標都會被罰，質疑為什麼蒸汽火車「那麼大管的黑煙」不用被罰？環保局站在主管機關立場，也邀請台鐵共商解決之道，建議依行駛地點、季節性空污狀況做個案審查，不過，台鐵認為還是必須尊重現行法規。

今天鐵路節紀念活動，CT273蒸汽列車行駛港口支線，很多火車迷一早就在港口天橋上準備拍攝CT273蒸汽火車的英姿，卻見到全程都沒有噴煙，不禁抱怨連連。花蓮運務段長吳金添說，今天使用無煙煤燃燒，動力不足部份加掛柴油車頭在後面推動，他認為，蒸汽火車燒煤冒煙是在維護文化資產，如何兼顧蒸汽車能動又符合環保規定，需要法規面解決。

CT273屬於台鐵CT270型蒸汽機車，與日本C57型車同型，這款台灣鐵路日治時期的「速度之王」，是歷史上不朽的急行列車，單機最高車速設計為時速100公里，在當時是西部幹線最優秀的客運機車。鐵路電氣化後，1979年起停用，直到1984年2月才正式除籍，成為台鐵最後退休的蒸汽機車。