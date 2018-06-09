屢遭檢舉…CT273蒸汽火車現身沒噴煙 鐵道迷：失望啊

很多火車迷一早就在港口天橋上準備拍攝CT273蒸汽火車的英姿。（記者王錦義攝）

2018-06-09 17:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣鐵路管理局慶祝「台鐵131週年」，以「蒸心服務，光華再現」為主題，今天上午在花蓮前站舉辦一系列慶祝活動，出動「CT273蒸汽火車」及「白鐵仔」光華號暢遊花蓮港口，不過，蒸汽火車排黑煙屢遭檢舉，更被花蓮地方媒體《更生日報》大篇幅批評，今天活動全程沒有排煙，以柴油動力車頭推動蒸汽火車，讓很多鐵道迷、火車迷非常失望。縣府環保局長饒忠說，就環保立場，有民眾檢舉就要稽查，他很清楚台鐵承受很大壓力，但民眾檢舉，就依法稽查也沒辦法，但截至目前沒有開罰過。

《更生日報》日前以相當大的篇幅批評台鐵：「無視於蒸汽火車冒出大量黑色煤煙，毫無顧忌地穿梭於花東縱谷，製造嚴重的空氣污染。」社論指出，台鐵違逆環保意識，選擇民風純樸的花東兩縣，製造空氣污染，花東民眾強烈主張，在民主法治社會當中，並沒有任何破壞環保的特權容許存在。要求台鐵「可以推動鐵道復古風潮，但是車頭拖曳則應改以更加環保的電力，或是重新設計裝設過濾設備，讓煤煙廢棄符合國家空污管制法令標準。」希望台鐵遵循守法精神與環保意識，在符合空污防制規範條件下，才允許這火車頭重返鐵道。

台鐵指出，為降低民眾質疑，他們做了許多努力，包括加強提升運轉技術，減少升火時的投煤不當與燃燒不完全，平日加強檢修；蒸汽機車頭從基地往返時採「無火回送」，用一般機車頭推拉，減輕蒸汽機車的損耗及污染，同時採用高品質的低硫無煙煤，但蒸汽火車行駛時依然有人檢舉，非常無奈，只盼應給鐵道文化資產動態保存的法源。

饒忠說，環保局過去的確接過民眾檢舉台鐵蒸汽火車行駛時製造空污和噪音，檢舉民眾認為，汽機車排煙超標都會被罰，質疑為什麼蒸汽火車「那麼大管的黑煙」不用被罰？環保局站在主管機關立場，也邀請台鐵共商解決之道，建議依行駛地點、季節性空污狀況做個案審查，不過，台鐵認為還是必須尊重現行法規。

今天鐵路節紀念活動，CT273蒸汽列車行駛港口支線，很多火車迷一早就在港口天橋上準備拍攝CT273蒸汽火車的英姿，卻見到全程都沒有噴煙，不禁抱怨連連。花蓮運務段長吳金添說，今天使用無煙煤燃燒，動力不足部份加掛柴油車頭在後面推動，他認為，蒸汽火車燒煤冒煙是在維護文化資產，如何兼顧蒸汽車能動又符合環保規定，需要法規面解決。

CT273屬於台鐵CT270型蒸汽機車，與日本C57型車同型，這款台灣鐵路日治時期的「速度之王」，是歷史上不朽的急行列車，單機最高車速設計為時速100公里，在當時是西部幹線最優秀的客運機車。鐵路電氣化後，1979年起停用，直到1984年2月才正式除籍，成為台鐵最後退休的蒸汽機車。

  • 台灣鐵路管理局慶祝「台鐵131週年」，今天出動CT273蒸汽火車暢遊花蓮港口。（記者王錦義攝）

    台灣鐵路管理局慶祝「台鐵131週年」，今天出動CT273蒸汽火車暢遊花蓮港口。（記者王錦義攝）

  • 花蓮地方媒體更生日報日前以相當大篇幅批評臺鐵行駛蒸氣火車違反環保法規。（翻攝更生日報網站）

    花蓮地方媒體更生日報日前以相當大篇幅批評臺鐵行駛蒸氣火車違反環保法規。（翻攝更生日報網站）

相關關鍵字： CT273 台鐵 蒸汽火車 鐵道迷