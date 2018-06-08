議員批法令限制大坑發展 中市府：正通盤檢討

2018-06-08 14:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕大坑風景特定區計畫4年前生效，市議員曾朝榮今指出，開發受法令重重限制，不僅五星級飯店不能來，連物流專區也不行，要求放寬；市府回應，正辦理通盤檢討，釐清可開發區域，並讓景觀、建築規定更彈性化，兼顧法令與大坑發展需求。

曾朝榮在議會指出，前市府胡志強時代讓大坑風景特定區計畫匆促上路，超過4成的土地面積被劃為農業區，此處農業區允許使用規定比照保護區，比一般農業區更嚴格，幾乎不能開發，連特定區未生效前的物流專區也不行，明顯不合理。

他又說，新加坡悅榕庄集團酒店有意到大坑設立據點，卻受限新開發案高度不得超過14.4公尺的規定，造成業者卻步，嚴重影響到大坑風景區的發展，有「台中後花園」稱號的大坑，如今發展面臨瓶頸。

曾朝榮表示，特定區的計畫道路必須退縮12公尺，這對山坡地開發是非常困難的條件，大坑車籠埔斷層因有限建的規定，更是造成兩旁土地幾乎荒廢，市府應該透過通盤檢討，放寬大坑風景特定區計畫的限制。

都發局長王俊傑回應，這4年就收到2百多件陳情案，正積極辦理通盤檢討，釐清可開發及不可開發區域，同時酌予放寬農業區、風景區開發限制、檢討車籠埔斷層帶兩側土地使用分區，並讓景觀審議機制與建築管制規定更彈性化。

他說明，高度管制如果確實有需求，經主管機關同意可以放寬，可於景觀審議來突破放寬；至於道路退縮，這是當年以都市的標準來要求，未來市府會提案進行修正；斷層帶將針對帶狀空間進行檢視，考量適度補償地主。