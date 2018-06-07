讚！飛雁新村「傳原通訊所」歷史建築 油槽及控制室列入

已登錄南市歷史建築的永康飛雁新村「傳原通訊所」。（記者洪瑞琴攝）

2018-06-07 22:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕永康飛雁新村「傳原通訊所」之前已登錄台南市歷史建築，經台南市古蹟歷史建築與文化景觀審議委員會審議通過，擴大歷史建築本體及定著土地範圍，油槽及其控制室也都列入，擴大範圍面積則尚待計算。

飛雁新村土地為國防部所有，99年國防部委託台南市政府進行公辦都市更新，2013年11月由遠雄建設公司以20億9000萬元得標，將興建大樓，引發大湖文化遺址與老樹保護爭議。市府納入公民決策城鄉論壇首例，對於遠雄開發計劃，台南市都委會也未審查通過，全案陷入合約爭議，遠雄向國防部、台南市政府提出賠償，至今拖了4年，爭議仍未解。

不過，為確立飛雁新村文化資產保護，台南市文化資產管理處執行「歷史建築永康飛雁新村通訊所修復暨廣場景觀工程規劃設計監造計畫」過程中，發現疑似油槽及控制室設施，經進一步調查，在地表下發現鐵管與陶管管線，再經探查油槽內部，存有重油，約有40公分厚的油泥，又因鄰近的033編號建物中有發電機設備遺留，研判建物內應是無線發電機台，油槽則是當時供應發電使用的設施。

台南市文化資產管理處說，經古蹟大會審議認為，油槽及其控制室是區內軍事設施的原有構造物，對於呈現原通訊所功能及整體文化資產價值，是不可或缺的一部分，因此決議擴大登錄歷史建築本體，並配合調整定著土地範圍，擴大範圍面積尚待計算。

至於遠雄開發計劃，後續衍生的合約爭議，南市都發局表示，目前仍在爭議協調中，尚無新進度。

台南市古蹟審議委員會通過擴大傳原通訊所歷史建築本體，油槽及其控制室也指定為歷史建築。（記者洪瑞琴翻攝）