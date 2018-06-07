感搭花博熱潮 打造全國首座車泊公園

2018-06-07 16:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕「車泊族」是繼露營流行後的新玩法，中市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿今在議會表示，為讓車泊族也可以輕鬆參與花博盛會，建議在后里環保公園打造全台第一座專屬泊點；建設局長黃玉霖說，將在花博開幕前完成相關建置。

謝志忠在議會建設業務質詢指出，車泊族機動性佳、需求少，箱型車、休旅車等稍微改裝即可將車轉為夜宿點，是小資旅遊流行，成長快速，全台車泊社團已有7萬人，友善車泊地圖更有126萬瀏覽人次，所到之處可帶動周邊經濟。

謝又說，車泊族陳情希望來台中花博玩，而后里環保公園的地點、基礎設備佳，空間大、離市區較遠、周邊有游泳池可提供盥洗等基本需求，更可於后里、豐原、外埔等花博場點旅遊，建議在此設置全台第一個車泊公園。

張玉嬿、蔡雅玲也說，車泊的管理十分重要，要求市府提出妥善完備的配套措施，盡量做到裝備不落地，不污染環境的基本要求，讓后里環保公園的泊點能夠永保原貌，更多車友遊悠花博，商機錢潮駐足台中。

黃玉霖表示，將在花博開幕前改善該公園水電相關設施、完成周遭建置等，也會邀集車泊協會團體代表，共同討論實際需求，研議鬆綁原有的公園管理制度，規劃完善的配套制度，以專區方式處理，打造全國第一座友善車泊公園。