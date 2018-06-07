又一間大專退場！高美醫專全校停招停辦

高美醫專今年8月新學年起，全校停招停辦。（圖取自學校官網）

2018-06-07 14:42

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕又一間大專退場！教育部今天宣布，高美醫護管理專科學校自107學年度（8月1日）起停辦，該校董事會參酌社會大環境及學校現況，主動提出107學年度起全校停招並停辦。

教育部技職司長楊玉惠表示，為維護學生就學權益，106學年度全校學生數為564人，扣除今年畢業人數後，剩餘日間部381人、進修部26人，教育部於4月27日至高美醫專進行學生安置說明會，並協調鄰近之同類別、同等級之對應系科及學制的學校，提供學生轉介安置之協助，預計於6月30日前將所有學生轉學安置完畢。

楊玉惠說明，教育部同時也要求安置學校就學生的學分採認、課業轉銜輔導、弱勢助學、通勤及住宿協助、身障生安置及工讀津貼等，在課業及生活上之照顧，並設置單一服務窗口等相關事宜。

在教職員工權益方面，全校有20位專任教師，目前未積欠教職員工薪資，楊玉惠表示，教育部已要求該校應依法辦理資遣及離退；另鄰近學校除接受安置高美醫專學生外，亦延聘該校優質教師至學校任教，目前已有8位教職員轉至他校任職，高美醫專並已聯繫教育部委託之財團法人金屬工業研究發展中心，建立轉職平台協助教師轉職。

楊玉惠指出，在少子女化浪潮下，高美醫專董事會考量學校營運狀況，率先急流勇退。教育部在以維護學生受教權為最大考量前提下，優先協助學生轉學安置，並提供資遣及離退之教師轉職管道協助轉職，順利協助學校完成退場。

楊玉惠表示，未來10年內估計大專入學新生人數將減少9萬多人，不少大專校院將因招生不足面臨轉型或退場，教育部將持續督導各校維持應有教學品質，不得影響學生受教權外，亦將協助各該私校得透過轉型方式，朝改制、設立其他教育階段學校或調整現行營運模式，朝多元面向發展；另學校法人停辦所設私立大專校院後，亦得改辦其他教育、文化或社會福利事業或解散。