被遲到病患拍桌丟拖鞋 護理師爆氣：醫療業也是人

2018-06-06 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕有女子向醫院預約放射科檢查卻遲到20分鐘，院方為顧及其他病患權益因此要求女子重新預約時間，不料女子與其丈夫竟開始大鬧櫃檯，甚至對醫護人員丟拖鞋，事件曝光讓網友大為光火，護理師則爆氣指出「醫療業也是人」。

護理人員將影片上傳至臉書社團「爆料公社」，並貼文指出，院方替預約檢查卻遲到的女子重新安排時間，卻被她與丈夫拍桌、丟拖鞋，所幸無人受傷，但因女子堅持要當天檢查，故所有護理人員當天均為了她留院加班處理，令該名護理人員直呼「醫療業也是人，也想準時下班」。

從影片中能看見，護理師向1名粉紅上衣女子解釋，所有病患都是按照時間排隊檢查，但女子認為，院方應致電提醒檢查時間，才不會讓她遲到，護理師則指出，「我們現在能做的，就是我們的醫生和技術人員，為了你們留下來加班，等所有病患做完檢查，我們特地加班幫你做，可以嗎？」女子同意這樣的條件，才願意安靜下來。

許多網友看完影片後，都對該名女子感到相當不可理喻，紛紛留言指出「可憐的醫護人員」、「自己遲到還敢找人麻煩，真是太不要臉了」、「 還真的被這種人凹到了」、「醫院為什麼還同意幫他們加班做檢查」、「這種人就不需要在浪費醫療資源了」、「有沒有時間觀念啊」、「自己遲到就巴結一點，大家都是人生父母養的」、「麻煩多幫他們的腦照一照」。

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