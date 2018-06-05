天氣持續悶熱到周四 紫外線高注意防曬

2018-06-05 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕明（6）日天氣依舊悶熱，預計此天氣型態將持續到周四，全台紫外線指數均屬過量至危險級狀態，須特別注意防曬。

根據《中央氣象局》指出，明日各地大多多雲到晴，天氣依舊悶熱，僅南部及東南部地區偶有零星短暫陣雨，中午過後山區將會有旺盛的對流發展帶來雷雨，且降雨可能隨風向擴及到平地，有局部大雨發生機率。《天氣風險公司》研判，預計此天氣型態將持續到周四左右。

紫外線部份，根據《中央氣象局》指出，明日全台紫外線指數均屬過量至危險級狀態，彰化縣以北至基隆市，南投縣、台南市、金門縣及連江縣的曝曬指數均屬9至10級的「過量級」；彰化縣以南，加上宜蘭、花東地區及澎湖的曝曬指數均屬11級或以上的「危險級」，全台民眾須特別注意防曬，10至14時最好不在烈日下活動。

氣溫部份，根據《中央氣象局》指出，明日西半部及宜蘭地區有機會來到34至36度，花、東地區約32度左右，外出需做好防曬工作，需特別留意天氣變化。

空氣品質部份，根據行政院環保署空氣品質預報資訊，明日西半部地區夜間及清晨時段風速偏弱，細懸浮微粒濃度較高，須留意空氣品質。北部、竹苗空品區為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。