醫病》視力模糊不一定是老花 小心「視神經中風」恐失明

新北市65歲劉先生日前起床時眼前一片模糊，拖了一周才就醫，最後遭診斷出視神經中風，差點喪失視力。（記者陳心瑜攝）

2018-06-05 16:45

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市65歲劉先生起床時，發現左眼突然非常模糊，但因為不腫不痛，拖了將近1週才就醫，亞東醫院眼科部眼神經科主任黃子倫診斷後，發現劉先生症狀為俗稱「視神經中風」的「非動脈性前部缺血性視神經病變」，趕緊施以類固醇治療，保住劉先生僅存的0.01視力。

黃子倫說，視神經中風的症狀為單眼無痛急性視力模糊，或是上、下半部視野缺損，甚至常有患者誤認視力模糊為老花眼，置之不理，但視神經中風發作後，4到6週後神經盤就會萎縮，雙眼視力恐永久受損，必須立即就醫，消除視神經水腫，保護還沒受傷害的神經纖維。

患者劉先生表示，當天起床後「左眼就像蒙上一層布，模糊一片，只有微弱的光」，當時不以為意，過了1週才就醫，沒想到會差點喪失視力。

黃子倫說，民眾通常聽過視網膜中風，較不熟悉視神經中風，「視神經」就像是連接眼睛和大腦的電纜線，負責收集視網膜上的感光細胞，收集並傳遞到大腦，形成影像，若眼球健康但是視神經受損，仍無法看見。

黃子倫說，視神經中風發作原因未明，高風險族群為三高患者、睡眠呼吸中止症患者，55歲以上民眾也要注意，建議民眾至少每年1次至眼科檢查。

黃子倫表示，視神經中風症狀為一層紗擋住視野，視網膜中風則是影響中心視力；前者治療方式是注射類固醇，後者則是藥物注射與雷射。

視神經中風在台灣的發病率為每年每10萬人約3至4人，而視神經中風患者產生缺血性腦中風的風險，較一般人高2.03倍。